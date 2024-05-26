“مشاهد تشفي الصدور” لأسر جنود صهاينة.. وهذا ما قاله أبو عبيدة! (فيديو)

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي، ليل السبت إلى الأحد، بالحديث عن أسر مقاتلي القسام لجنود صهاينة خلال عملية بقطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تمكن مقاتليهم من أسر جنود صهاينة، حيث تضمنت كلمته مشاهد مصورة تظهر سحب أحد جثث قتلى جيش الاحتلال، الذين تم احتجازهم في العملية داخل نفق، إضافة إلى خوذتين وملابس عسكرية وأسلحة.

جاؤوا لفكّ أسراهم

فوقعوا في الأسر

وللحديث بقيّة

اللهُمَّ أعزَّ كتائب القسّام كما أعزُّونا 💚 pic.twitter.com/3e530j0Kfu — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 25, 2024

ولفت الملثم في آخر ظهور له، إلى أن تلك المشاهد “ما سُمح بنشره”، ما أثار تفاعلا واسعا عبر الشبكات، حيث قال نشطاء عن الفيديو إنه يحوي مشاهد تشفي الصدور.

بالشبشب و جرجرتك 🎶

من خيبتك وأسرتك 🤣🤣

فى النفق وفرقعتك 😂

فيديو وصورتك 🤓

وعلى القناة ونشرتك 📺.. شكرا القسام 🇵🇸💚✌️

تحيا لأبطال جباليا العزة #اسر_جنود #ابو_عبيدة #كتائب_القسام #طوفان_الأقصي pic.twitter.com/Ulp1TqqzQg — Nada Mohamed (@nadamohamed3256) May 25, 2024

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة، إن مقاتلي القسام “نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر”.

وأوضح أنه عندما “حضرت قوة إسناد إسرائيلية تمت مهاجمتها أيضا بعبوات ناسفة”، مؤكدا أنهم “أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها”، دون ذكر عدد محدد للأسرى الجدد.

من جانبه نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وقوع أي عملية أسر لجنود الجيش في غزة، وادعى في منشور مقتضب عبر منصة إكس، أنه “لا يوجد حادث لاختطاف جندي”.

رد فعل أفيخاى أدرعي المتحدث العسكرى للجيش الاسرائيلى بعد معرفته بعملية اسر الجنود الإسرائيليين من قبل المقاومة اليوم !!

pic.twitter.com/dkucHl8CLp — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 25, 2024

وفي كلمته، قال أبو عبيدة، إن “حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير” و”تنتقل من فشل إلى فشل، كان آخر فصوله في مخيم جباليا ومدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن مقاتليهم “مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال”.

ولفت إلى أنهم “نفذوا عشرات العمليات ضد قوات العدو على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وجباليا ومدينة بيت حانون “.

وأشار إلى أن “جيش العدو يسوق لاستخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي”.

الإعلام الإسرائيلي: ناقل خبر أسر الجنود (المصدر: أبو عبيدة) 😵‍💫 تقريبا ديه اول مره أشوفهم بينقلوا الخبر عن أبو عبيدة مع صورته

شويه وهيشيروا الفيديو ويكتبوا انه “وانه لجهاد .. نصر او استشهاد” 🤲 pic.twitter.com/SNgvl5tHqP — Tarek Badr 🇪🇬 طارق بدر (@tarekbadrsh) May 25, 2024

واعتبر أبو عبيدة، أن “قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الشخصية”.

وفي 17 و18 و24 ماي الجاري، تحدث جيش الاحتلال عن انتشال جثث 7 جنود قال إنها كانت محتجزة بغزة منذ 7 أكتوبر.

في ذات السياق خرجت مسيرات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وكذلك بالأردن ومخيمات فلسطينية في لبنان، احتفالا بإعلان أبو عبيدة أسر جنود إسرائيليين في غزة.

وأفادت مراسلة الجزيرة، فجر الأحد، بأن مسيرات انطلقت في مدن وقرى بالضفة الغربية ابتهاجا بإعلان القسام أسر جنود إسرائيليين في كمين محكم شمال قطاع غزة.

وخرجت في رام الله وفي الخليل وعدد من مناطق الضفة الغربية مسيرات عفوية عقب خطاب أبو عبيدة.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة سيارات في مسيرات جابت شوارع في الضفة وهي تطلق أصوات الزمامير ابتهاجا بإعلان القسام.

🔻مسيرة مركبات في مدينة دورا جنوب الخليل ابتهاجا بعملية القــسام. pic.twitter.com/wBnybRY1ha — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 25, 2024

الآن مسيرات واحتفالات وتكبيرات تعم مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية داخل وخارج فلسطين ابتهاجا بنجاح كتائب القسام في تنفيذ عملية أسر ضد جنود الاحتلال اليوم. pic.twitter.com/5nIoJYisQr — رضوان الأخرس (@rdooan) May 25, 2024

وقال مراسل التلفزيون “العربي” من دير البلح أحمد البطة، إن لسان حال الفلسطينيين في غزة هو أن “الجنود الذين جاؤوا للبحث عن الأسرى أصبحوا أسرى في قبضة المقاومة”.

وأضاف أن تكبيرات خرجت من عمق الألم والدمار الكبير الذي خلّفه العدوان دعمًا للمقاومة الفلسطينية، متحدثًا عن فرحة غير مسبوقة في ظل الحرب المتواصلة والغارات التي لم تتوقف عن قتل المدنيين.

من جانبه، أفاد مراسل “العربي” في مدينة القدس المحتلة أحمد دراوشة، بأن نسب متابعة خطاب أبو عبيدة في إسرائيل كانت قياسية رغم التجاهل الرسمي من جانب وسائل الإعلام الرئيسية.

وأضاف أن مجموعات التلغرام الكثيرة في إسرائيل كانت تراقب وتترجم خطاب أبو عبيدة بشكل فوري، مردفًا بأن مجموعات تضم أكثر من 100 ألف إسرائيلي كانت تتداول ما يجري الحديث عنه في خطاب متحدث القسام.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سارع إلى إصدار بيان باللغات العبرية والإنجليزية والعربية لنفي أي عملية أسر في غزة.