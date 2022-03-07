مشاهد طريفة.. زوجة لاعب مصاب خلال الدوري الكيني تقتحم الملعب بالحجارة!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزوجة لاعب كرة قدم أصيب خلال الدوري الكيني وهي تقتحم أرضية الميدان حاملة الحجارة للانتقام من المنافس الذي تسبب في إصابته.

وقالت تقارير إخبارية رياضية أن الدوري الكيني شهد، شهر فيفري الماضي، حادثة غريبة خلال المباراة التي جمعت بين جورماهيا وألينزي ستار ضمن مباريات الجولة الـ 25 للمسابقة.

وأضافت أن زوجة “صامويل أونيانجو ” لاعب نادي جورماهيا والتي كانت تتواجد في المدرجات وقتها التقطت حجرًا ودخلت الملعب للانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابته، لكن نجح أعوان الأمن في توقيفها قبل إحداث فوضى.

وقالت السيدة “نايار كاساجام”، بطلة الواقعة، لصحيفة “ستاندرد” الكينية: “أنا شخصية هادئة، من ظهرت تحمل حجرا في الملعب ليست أنا كما يعرفني الجميع”.

وأضافت: “في ذلك اليوم، كنت مضطربة نفسيًا وعاطفيًا، وشعرت بغضب شديد بمجرد أن سمعت أن زوجي تم الاعتداء عليه، فهو حبيبي والعائل الوحيد للأسرة”.

وأردفت: “في البداية، كانت هناك شائعات بأنه قُتل، وعندما وصلت إلى الملعب، كان قد تعرض لاعتداء خطير، ووجدته ملقى على الأرض، فاقدًا للوعي”.

وتابعت: “لقد غضبت بشدة، والتقطت على الفور حجرًا وانطلقت للبحث عن الشخص الذي اعتدى على زوجي، لكنني صدمت عندما وجدت أننا نعرفه جيدًا.. أدركت غضبي، ألقيت بالحجر حتى لا أتصرف بشكل أندم عليه لاحقًا”.