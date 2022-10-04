مشاهد عنف واتهامات بالاغتصاب في مهرجان مغربي تهزّ الشبكات
هزّت مشاهد عنف واتهامات بالاغتصاب في مهرجان مغربي شبكات التواصل الاجتماعي بعدما تداول نشطاء مقاطع مصورة وثقت الحدث.
وقالت صحف مغربية إن حفلة نظمت ضمن مهرجان “البولفار” يوم الجمعة 30 سبتمبر بالدار البيضاء، انتهت بشكل كارثي وسط عشرات الإصابات إضافة إلى اتهامات بالاعتداء والتحرش والاغتصاب والسرقة.
كارثة في مهرجان البولفار. ا pic.twitter.com/wDtRUC18ob
— Iqbal boufous (@IqbalBoufous) October 1, 2022
وذكر موقع “طنجة” الالكتروني أن المهرجان الذي يفتح أبوابه بشكل مجاني عرف توافدا كبيرا، بسبب حضور نجم الراب “طوطو”، مشيرا إلى أنه وبعد انطلاق الحفل سادت الفوضى والهرج والمرج، ولا يمكن إلا سماع صراخ الفتيات.
طوطو والحشيش.
تحول مهرجان البولفار بمدينة الدارالبيضاء إلى ساحة حرب بين مجموعة من الحشاشين الذين توافدوا لمتابعة حفلات المهرجان الشبابي الممول من مالية الدولة. شكرا وزارة الشباب. pic.twitter.com/8NdT6vA7Vk
— Sehl Sehl (@SehlSehl1) October 1, 2022
ونشر ناشطون محليون مقاطع فيديو وثقت حجم العنف الذي حدث خلال المهرجان، وتحدثوا عن اتهامات بالسرقة والتحرش والاغتصاب.
وليت كنحشم نقول نحن أحفاذ المرابطين و الموحدين و السعدييين و العلوييين بعد ان أصبحت هذه النمادج تتكاثر في مجتمعنا.
**{يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه}
مهرجان البولفار الدار البيضاء 2022 pic.twitter.com/esEMymuIlP
— أنا إنسان💙 (@Mohamed33603553) October 2, 2022
في الوقت الذي تنظم #قطر أكبر حدث عالمي هو #كأس_العالم وتفرض شروطها التي تتلائم مع مرجعيتهاالإسلامية، ينظم #المغرب تحت إشراف وزارة الثقافة مهرجان #البولفار المنافي للقيم الإسلامية ويستدعي إليه بهائم وحيوانات مثل #طوطو ليخدشوا الحياء. #بنسعيد_ارحل #المهدي_بن_سعيد_ومستشاره_ديكاج pic.twitter.com/HxqvlnwwHZ
— W.Sghiouri وسيم الصغيوري (@WSghiouri) October 4, 2022
وكشف المشرفون على مهرجان “البولڤار” في بيان يوم الأحد، تفاصيل أحداث الشغب والتدافع وتقارير عن حدوث حالات تحرش واغتصاب في ملعب الراسينغ الرياضي في الدار البيضاء، الجمعة، في واقعة تسببت بجدل واسع.
وجاء في بيان لجمعية التربية الفنية والثقافية البولڤار “EAC-L’Boulvart” أنها تُتابع بجدية كبيرة المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن تسجيل حالات اغتصاب خلال المهرجان.
وعبر فريق البولڤار عن إدانته القوية لكل مظاهر العنف والتمييز الجنسي والتحرش بجميع أنواعه.
وأكد أنه “طيلة الساعات الماضية، كان فريقنا يعمل جاهدا للحصول على المعلومات الدقيقة حول ما تم نشره، بتواصل مباشر مع السلطات المختصة، ومستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا المحادثات، ونبهوا الرأي العام”.
إلى ذلك، قال موقع “Rue 20” المغربي إن الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، تمكنت مساء الجمعة من ضبط عشرين شخصا من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال السرقة والضرب والجرح والسكر العلني البين وحيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزة بعض المشتبه فيهم على هواتف محمولة يشتبه في كونها من متحصلات وعائدات جرائم المساس بالممتلكات.