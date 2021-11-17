مشاهد فيديو من ملعب تشاكر تكشف افتراءات البوركينابيين والإعلام الفرنسي

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، مقالا وصف بالتضليلي حول مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو مساء الثلاثاء، بعد أن تبنت رواية غريبة للاعبين البوركينابيين حول رفض استعمال غرف تبديل الملابس التابعة لملعب تشاكر بالبليدة نظرا لسوء حالتها، رغم أن الصور أثبتت العكس.

وكان المنتخب البوركينابي قد حاول افتعال مشكلة عندما رفض استعمال غرف تبديل الملابس التابعة للملعبعلى هامش الحصة التدريبية التي خاضها عناصره، على أرضية الملعب الرئيسي ليلة اللقاء، وغيروا ملابسهم داخل أرضية الميدان.

وكانت هذه الصورة ضمن حلقة الاستفزازات التي اعتمدت عليها بعثة “الخيول” لإثارة الجزائريين، في الوقت الذي سايرت الصحيفة الفرنسية وحتى عدة وسائل إعلام أخرى هذه الحادثة دون التحقق من صدق ادعاءات البعثة البوركينابية، بحكم أن الصور القادمة من داخل غرف تغيير ملابس الملعب تكذب كل هذه الإفتراءات.

وتظهر هذه الصور والمشاهد التي نشرتها “الشروق نيوز” مرافق الملعب في أبهى حلة، بما فيها غرف تبديل الملابس الخاصة بالزوار، خاصة أن الملعب شهد مؤخرا ترميمات شاملة مست مختلف مرافقه.