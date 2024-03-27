مشاهد للتاريخ.. “طوفان الأردن” يبعث الأمل في نفوس الغزاويين بتحرك الأمة
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تعكس فرحة الغزاويين “بطوفان الأردن” الذي بعث الأمل في نفوسهم بتحرك الأمة.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الزخم للفعاليات التضامنية مع أهل غزة تجدد في الأردن، لا سيما عند مسجد الكالوتي الواقع في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث توافدت السيول البشرية للتنديد بحرب الإبادة.
فرحتنا كَغزازوة بمظاهرات الاردن وتحديداً احنا اهل الشمال كبيرة لإنه وصلنا مرحلة اليأس من تحرك اي حد لاجل دمنا
وكان عشمنا في الاردن واهله كبير وما خذلونا الحمدلله وصوتهم سمعناه من وسط الإبادة ومن قلب الشمال الصامد، أبطلنا مخطط التهجير بدمنا بالشمال والأمل فيكم بضغط لوقف الابادة
— إسلام الحلاق. (@eslamhalaq) March 25, 2024
وصعد الأردنيون موقفهم الاحتجاجي منذ 3 أيام على أعقاب تزايد المجازر الوحشية في غزة، وتزايد عمليات الاقتحام والتدنيس للمسجد الأقصى، وهي الخطوة التي بعثت الأمل في نفوس أهل القطاع بعدما وصلوا لأقصى مراحل اليأس.
هذه الأردن التي أعرفها… توالي هذه المسيرات مع الضغط على سفارات #الكيان_الصهيوني و #الولايات_المتحدة يرعب هذا الكيان الغاصب … (فعدونا أكثر ما يخشاه هو صحوة الشعوب ) #طوفان_الأقصى #الأردن pic.twitter.com/fRNKb48ul1
— محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) March 26, 2024
وأعرب فلسطينيون عن أمنيتهم بتحرك الأمة الإسلامية بعد حراك الأردنيين الذين قال عنهم أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام إنهم ”كابوس الاحتلال”، لافتين إلى أن الشعوب الحرة هي من تسطر لتاريخ النصر.
ما يقوم به الشعب الأردني الحر في #طوفان_الاردن لمساندة أهلنا في #غزة ومؤازرتهم من خلال الضغط على الحكومة ينبغي أن يكون في كل الشعوب العربية المسلمة.
لابد من الضغط على الحكومات والأنظمة الخانعة المتفرجة.#الأردن_سند_غزة#غزة_تنتصر pic.twitter.com/9u9VqrCzhj
— 🔻محمود بن علي الندابي🔻 (@alnadaby47) March 27, 2024
أهل الأردن كابوس الاحتلال
لن ننسى pic.twitter.com/VVkvPZreMK
— DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) March 25, 2024
يذكر أن هذه الوقفات والتي كانت مستمرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة جاءت بدعوة من ملتقى دعم المقاومة والحركة الإسلامية.
وهتف المشاركون للشعب الفلسطيني وللمقاومة، بترديد: “الشعب يريد كتائب القسام”.
“الشعب يريد كتائب القسام”#طوفان_الاردن #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/R6TGuRsiuy
— د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) March 27, 2024
كما طالبوا بفك الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة، وأكدوا رفضهم للجسر البري واستمرار وصول البضائع للاحتلال عبر أراضي المملكة.