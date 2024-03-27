مشاهد للتاريخ.. “طوفان الأردن” يبعث الأمل في نفوس الغزاويين بتحرك الأمة

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تعكس فرحة الغزاويين “بطوفان الأردن” الذي بعث الأمل في نفوسهم بتحرك الأمة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الزخم للفعاليات التضامنية مع أهل غزة تجدد في الأردن، لا سيما عند مسجد الكالوتي الواقع في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث توافدت السيول البشرية للتنديد بحرب الإبادة.

وصعد الأردنيون موقفهم الاحتجاجي منذ 3 أيام على أعقاب تزايد المجازر الوحشية في غزة، وتزايد عمليات الاقتحام والتدنيس للمسجد الأقصى، وهي الخطوة التي بعثت الأمل في نفوس أهل القطاع بعدما وصلوا لأقصى مراحل اليأس.

وأعرب فلسطينيون عن أمنيتهم بتحرك الأمة الإسلامية بعد حراك الأردنيين الذين قال عنهم أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام إنهم ”كابوس الاحتلال”، لافتين إلى أن الشعوب الحرة هي من تسطر لتاريخ النصر.

يذكر أن هذه الوقفات والتي كانت مستمرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة جاءت بدعوة من ملتقى دعم المقاومة والحركة الإسلامية.

وهتف المشاركون للشعب الفلسطيني وللمقاومة، بترديد: “الشعب يريد كتائب القسام”.

كما طالبوا بفك الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة، وأكدوا رفضهم للجسر البري واستمرار وصول البضائع للاحتلال عبر أراضي المملكة.