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جواهر

مشاهد مأساوية من فلسطين.. إصابة طفلة بقنبلة صوت في وجهها!

جواهر الشروق
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مشاهد مأساوية من فلسطين.. إصابة طفلة بقنبلة صوت في وجهها!

أصيبت، الاثنين، طفلة فلسطينية، في وجهها، جراء تعرضها بشكل مباشر لقنبلة صوت، أطلقها جنود الاحتلال في باب العامود بالقدس.

وقال بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطفلة من ذوي الإعاقة نُقلت إلى المستشفى دون أن يُكشف عن هويتها أو نوع إصابتها.

وعُلم فيما بعد أن الطفلة هي منور البرقان (صماء) خضعت لعملية جراحية بعد تعرضها لكسر في الفك نتيجة إصابتها بقنبلة صوت.

وخلال الاعتداءات التي نفذّها جيش الاحتلال ضد فلسطينيين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، تعرّض رضيع ذو ستة أشهر لإصابة في وجهه إثر قنبلة صوت وفق بيان ثان للهلال الأحمر، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له في الميدان.

كما تعرضت فتاة فلسطينية للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الذين قاموا بسحلها على أحد مدارج باب العامود، فيما لم ينجح فلسطينيون من تخليصها منهم بسبب إجبارهم على الابتعاد.

هذا، وتعرض 31 فلسطينيا لإصابات مختلفة، فيما اعتقل 20 آخرون، حيث لفتت قوات الاحتلال إلى أنها عززت من تواجدها في هذه المنطقة.

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