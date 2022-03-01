مشاهد مأساوية من فلسطين.. إصابة طفلة بقنبلة صوت في وجهها!
أصيبت، الاثنين، طفلة فلسطينية، في وجهها، جراء تعرضها بشكل مباشر لقنبلة صوت، أطلقها جنود الاحتلال في باب العامود بالقدس.
وقال بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطفلة من ذوي الإعاقة نُقلت إلى المستشفى دون أن يُكشف عن هويتها أو نوع إصابتها.
وعُلم فيما بعد أن الطفلة هي منور البرقان (صماء) خضعت لعملية جراحية بعد تعرضها لكسر في الفك نتيجة إصابتها بقنبلة صوت.
إصابة طفلة فلسطينية بقنبلة صوت في وجهها خلال اعتداءات قوات الاحتلال على الأهالي في باب العامود بالقدس المحتلة.
يا الله !!!!!! 💔 pic.twitter.com/JksLTaX9aK
— شَهْد • 𓂆 (@Palestine11223) February 28, 2022
وخلال الاعتداءات التي نفذّها جيش الاحتلال ضد فلسطينيين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، تعرّض رضيع ذو ستة أشهر لإصابة في وجهه إثر قنبلة صوت وفق بيان ثان للهلال الأحمر، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له في الميدان.
كما تعرضت فتاة فلسطينية للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الذين قاموا بسحلها على أحد مدارج باب العامود، فيما لم ينجح فلسطينيون من تخليصها منهم بسبب إجبارهم على الابتعاد.
لا تختلف فلسطين عن اوكرانيا فى الاحتلال
سوى عند الغرب وامريكا
فى فلسطين يبارك الغرب وامريكا الاحتلال ويدعمة
وفى اوكرانيا يرفض الاحتلال ويقاومة #شاهد| لحظة إصابة طفلة فلسطينية بقنبلة صوت في وجهها
في باب العامود بالقدس المحتلة.pic.twitter.com/DlnLs0V5le
— .ۗۗ💕αßη αηєєl 💕 🇵🇸 Palestine is Arab🌴🕌🕋🕌 (@abnaneel) February 28, 2022
هذا، وتعرض 31 فلسطينيا لإصابات مختلفة، فيما اعتقل 20 آخرون، حيث لفتت قوات الاحتلال إلى أنها عززت من تواجدها في هذه المنطقة.
أخبار تُظهر السلام المزعوم لدى الاحتـ.ــلـال !!!
🔺حدث اليوم :
إصابة طفلة بقنـ.ـبلة صوت في وجهها من قبل قوات الاحـ.ـتلال !
اعتـ.ـقال والاعـتــدlء على شابة فلسـطينيّة كفيفة !
اصابـ.ــة رضيع جراء قـمـ.ـع الاحتـ.ــلـال!#لجنة_القدس_التكنو pic.twitter.com/I6vNYNwi34
— لجنة القدس_التكنو (@alqudsjust) February 28, 2022