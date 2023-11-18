“مشاهد مروعة”.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة بغزة  

ارتكب الاحتلال الصهيوني، السبت، مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو لعشرات الجثث لشهداء من الأطفال النساء في مختلف أنحاء المدرسة.

#عاجل الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة. pic.twitter.com/vQZjjRYvBg — Alaqsa Flood 🇵🇸 (@jamalodah) November 18, 2023

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم إن “أكثر من 40 شهيدًا، على الأقل، سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.

وأظهرت الفيديوهات والصور المتداولة للمجزرة جثث الشهداء ملقاة على الأرض، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين، بحسب الوكالة.

وكانت المدرسة نفسها شهدت مجزرة في الرابع من الشهر الجاري سقط فيها عدد كبير من الشهداء من النازحين.