مشاهد نادرة في قلب تل أبيب.. لماذا احتج مستوطنون على تجويع الغزيين؟

وسط تصاعد الغضب الدولي من سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، شهدت تل أبيب، مساء الثلاثاء، احتجاجات عارمة تحت شعار “مسيرة الطحين”، فيما خرج أمريكيون، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف الإمدادات العسكرية للاحتلال.

وفي تطور غير متوقع في المشهد السياسي والاجتماعي، تحرك الداخل الإسرائيلي ضد تجويع الغزيين تنديدا بالحصار المفروض على القطاع، وتعبيرا عن رفض شعبي متزايد لاستمرار الحرب التي تودي بحياة الجنود دون جدوى.

ونقلت مواقع عبرية بيان، الجهة المنظمة للاحتجاجات، والذي جاء فيه: “الصور من غزة لا تتركنا بسلام، أطفال يموتون جوعًا، آباء يخاطرون بحياتهم بحثًا عن لقمة، والحكومة تخطط لتركيز وتهجير السكان. لا يمكننا الاستمرار في الصمت أمام هذه الجرائم”.

وشارك في المسيرة الإنسانية التي طافت شوارع تل أبيب عائلات جنود وأسرى، وناشطون مدنيون، نددوا من خلالها بسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها حكومتهم، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

ورفع المتظاهرون، وهم يهود وعرب من قوى يسارية، لافتات بالعربية والعبرية والإنجليزية، كُتبت عليها شعارات وصفت التجويع بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وعبَّر المشاركون في المسيرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تل أبيب، عن تضامنهم مع سكان غزة، معتبرين ما يجري “جريمة متعمدة لقتل الفلسطينيين”، مؤكدين على الوقوف ضد التجويع وداعين لعدم فقدان التعاطف.

وحمل البعض صورا لأطفال في غزة تعرَّضوا للهزال الشديد بسب النقص الحاد في الطعام، وأكياسا من الطحين للتعبير عن تضامنهم مع أهل غزة الذين لا يجدون خبزا يسدون به جوعهم.

وتساءل أحد المتحدثين في المسيرة: “ما الذي يجب أن نشعر به كإسرائيليين حين نرى أما تدفن أبناءها أحياء في غزة، وحين يخبروننا أنهم يقومون بذلك من أجل أمننا؟”.

ومضى متسائلا “ما الذي نشعر به حين يقولون إنهم يفعلون ذلك من أجل إعادة المخطوفين (الأسرى الإسرائيلين في غزة)، وهذا ما نسمعه من سنة أو سنتين؟ بماذا نشعر عندما يرسلون أبناءنا لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ وما شعورنا عندما ترى جنديا آخر يُقتل في هذه الحرب؟”.

وتابع قائلا “لم يعد أمامنا خيار سوى أن نكشف هذا الواقع وهذه الحقائق أمام كل إنسان في إسرائيل“. وفقا لما أوردت شبكة فلسطين الإخبارية.

واليوم الأربعاء، خرجت مظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مع منع الإمدادات العسكرية للكيان الصهيوني.

كما اتهم المشاركون إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسماح باستمرار الحرب بدعمها المستمر لنتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

NOW IN DC: Protesters rally outside the State Department, demanding an end to the U.S.-backed Israeli siege on Gaza, which has led to deaths by starvation. pic.twitter.com/Vmps6ZLv7E

وفي مسيرة أخرى بشوارع مدينة نيويورك، طالب المشاركون بإنهاء تجويع سكان غزة فورا وفك الحصار المفروض على القطاع، حيث ردد المتظاهرون هتافات تندد بالحرب وتطالب بوقف الدعم الأميركي للاحتلال ومنع بيع السلاح له.

🚨📣🇵🇸 The streets of NYC say: STOP STARVING GAZA NOW! pic.twitter.com/sBhxXTJIob

كما تجمع متظاهرون أمام منزل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبين بإنهاء الحرب، وحث المنظمة الدولية على وقف تجويع سكان القطاع.

HAPPENING NOW: energy is high as protesters gather in NYC to demand an end to the US/Israel starvation campaign in Gaza as the genocide of the Palestinian people continues.

📍JOIN US NOW IN UNION SQUARE! pic.twitter.com/GJPK8tQMDk

— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) July 22, 2025