مشاهد نادرة في قلب تل أبيب.. لماذا احتج مستوطنون على تجويع الغزيين؟

وفي أمريكا احتجاجات لمنع الإمدادات العسكرية للاحتلال

وسط تصاعد الغضب الدولي من سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، شهدت تل أبيب، مساء الثلاثاء، احتجاجات عارمة تحت شعار “مسيرة الطحين”، فيما خرج أمريكيون، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف الإمدادات العسكرية للاحتلال.

وفي تطور غير متوقع في المشهد السياسي والاجتماعي، تحرك الداخل الإسرائيلي ضد تجويع الغزيين تنديدا بالحصار المفروض على القطاع، وتعبيرا عن رفض شعبي متزايد لاستمرار الحرب التي تودي بحياة الجنود دون جدوى.

ونقلت مواقع عبرية بيان، الجهة المنظمة للاحتجاجات، والذي جاء فيه: “الصور من غزة لا تتركنا بسلام، أطفال يموتون جوعًا، آباء يخاطرون بحياتهم بحثًا عن لقمة، والحكومة تخطط لتركيز وتهجير السكان. لا يمكننا الاستمرار في الصمت أمام هذه الجرائم”.

هذه التظاهرة ضد تجويع أهل #غزة ليست عندنا..

تحت شعار “مسيرة الطحين”.. إسرائيليون يتظاهرون وسط تل أبيب احتجاجا على سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة

حالنا صعب عالكافر pic.twitter.com/ns3fzt2ZqF — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) July 22, 2025

وشارك في المسيرة الإنسانية التي طافت شوارع تل أبيب عائلات جنود وأسرى، وناشطون مدنيون، نددوا من خلالها بسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها حكومتهم، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

ورفع المتظاهرون، وهم يهود وعرب من قوى يسارية، لافتات بالعربية والعبرية والإنجليزية، كُتبت عليها شعارات وصفت التجويع بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

مسيرة الطحين في تل أبيب، لن تغير الوجه الإجرامي لكيان مجرم من ألفه الى يائه، ولكنها صفعة لكل الكيانات العربية والإسلامية التي تحارب حتى التعاطف مع غزة، وتوجه للشعوب العربية رسالة مؤلمة، انكم أسوأ من الكيان. — Najem Radwan (@NRadwan60479) July 23, 2025

وعبَّر المشاركون في المسيرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تل أبيب، عن تضامنهم مع سكان غزة، معتبرين ما يجري “جريمة متعمدة لقتل الفلسطينيين”، مؤكدين على الوقوف ضد التجويع وداعين لعدم فقدان التعاطف.

وحمل البعض صورا لأطفال في غزة تعرَّضوا للهزال الشديد بسب النقص الحاد في الطعام، وأكياسا من الطحين للتعبير عن تضامنهم مع أهل غزة الذين لا يجدون خبزا يسدون به جوعهم.

مسيرة الطحين هذا المساء في #تل_أبيب الإسرائيلي الون غرين أحد قادة هذه المسيرة يقول : “اليوم نسير في هذه المظاهرة، وأكياس الطحين على أكتافنا، رافعين صور أطفال غزة الذين ماتوا جوعًا على يد حكومتنا وجيشنا” pic.twitter.com/JmqFzLs6Zb — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) July 22, 2025

وتساءل أحد المتحدثين في المسيرة: “ما الذي يجب أن نشعر به كإسرائيليين حين نرى أما تدفن أبناءها أحياء في غزة، وحين يخبروننا أنهم يقومون بذلك من أجل أمننا؟”.

ومضى متسائلا “ما الذي نشعر به حين يقولون إنهم يفعلون ذلك من أجل إعادة المخطوفين (الأسرى الإسرائيلين في غزة)، وهذا ما نسمعه من سنة أو سنتين؟ بماذا نشعر عندما يرسلون أبناءنا لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ وما شعورنا عندما ترى جنديا آخر يُقتل في هذه الحرب؟”.

وتابع قائلا “لم يعد أمامنا خيار سوى أن نكشف هذا الواقع وهذه الحقائق أمام كل إنسان في إسرائيل“. وفقا لما أوردت شبكة فلسطين الإخبارية.

حتى اليهود رقت قلوبهم يا حكام المسلمين…

مظاهرات وسط إسرائيل ضد تجويع غزة تحت شعار “مسيرة الطحين”.. تظاهر اليهود وسط تل أبيب احتجاجا على سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.#السيسي_خاين_وعميل #ايزاك_للهلال٣#غزه_تموت_جوعاً #غزة_تقتل_جوعاً pic.twitter.com/wuor6nT3g9 — Redwan (@bndwrt00) July 23, 2025

واليوم الأربعاء، خرجت مظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مع منع الإمدادات العسكرية للكيان الصهيوني.

كما اتهم المشاركون إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسماح باستمرار الحرب بدعمها المستمر لنتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

NOW IN DC: Protesters rally outside the State Department, demanding an end to the U.S.-backed Israeli siege on Gaza, which has led to deaths by starvation. pic.twitter.com/Vmps6ZLv7E — BreakThrough News (@BTnewsroom) July 22, 2025

وفي مسيرة أخرى بشوارع مدينة نيويورك، طالب المشاركون بإنهاء تجويع سكان غزة فورا وفك الحصار المفروض على القطاع، حيث ردد المتظاهرون هتافات تندد بالحرب وتطالب بوقف الدعم الأميركي للاحتلال ومنع بيع السلاح له.

🚨📣🇵🇸 The streets of NYC say: STOP STARVING GAZA NOW! pic.twitter.com/sBhxXTJIob — The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) July 22, 2025

كما تجمع متظاهرون أمام منزل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبين بإنهاء الحرب، وحث المنظمة الدولية على وقف تجويع سكان القطاع.

HAPPENING NOW: energy is high as protesters gather in NYC to demand an end to the US/Israel starvation campaign in Gaza as the genocide of the Palestinian people continues. 📍JOIN US NOW IN UNION SQUARE! pic.twitter.com/GJPK8tQMDk — The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) July 22, 2025

وفجر كل يوم يرتقي عشرات الشهداء، في غزة، مع تصعيد الاحتلال عدوانه “النازي” كما تصفه المقاومة، بمواصلة القصف في الوقت الذي يمارس على سكان القطاع سياسة تجويع ممنهجة.

وينذر التصعيد المستمر بكارثة إنسانية وشيكة في ظل غياب أي تحرك دولي فعّال، حيث حذّر مدير الإغاثة الطبية في غزة من موت جماعي للسكان بسبب التجويع، قائلا إن “القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة ونتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال”.

وأكد أن هناك أعدادا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية.،لافتا إلى وجود 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

🔴 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: غزة تجوّع وسوء التغذية في تصاعد وما يدخل القطاع لا يكفي ▫️الأوضاع بالقطاع الأسوأ على الإطلاق ومن نجا من القنابل يواجه الجوع ▫️2.1 مليون محشورون في 12٪ من مساحة القطاع دون طعام أو مياه نظيفة ▫️المستشفيات تنهار تحت وطأة موجات… — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 22, 2025

من جهته، قال المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة إن العطش يجتاح المدينة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد أقل من 5 ليترات يوميا للشرب والطبخ والاستحمام واحتياجات أخرى، وآبار المياه تغطي حاليا أقل من 12% من إجمالي احتياجات المواطنين اليومية.

ووفق منظمة اليونيسيف فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ويؤكد البرنامج الدولي أن 71 ألف طفل غزي يحتاجون وبشكل عاجل جدًا إلى علاج لمواجهة سوء التغذية، رفقة قرابة 17 ألف أم يواجهن نفس المصير الكالح.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس وجوان، نتيجة للحصار على قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت، الأحد الماضي، استشهاد أكثر من 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت يوم الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني ارتفع إلى 59 ألفا و29 شهيدا و142 ألفا و135 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.