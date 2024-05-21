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اقتصاد

مشاورات جزائرية موريتانية لتطوير التعاون الفلاحي

الشروق أونلاين
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مشاورات جزائرية موريتانية لتطوير التعاون الفلاحي

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الاثنين، لقاء ثنائيا مع وزير الفلاحة الموريتاني، أمم بيباته أحماه الله، في مقر الوزارة الجزائرية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، “علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات، وآفاق تعزيزها لاسيما في الفلاحة والصناعة بتبادل التجارب والخبرات”.

كما تطرق الوزيران إلى استراتيجيات التنمية المتبعة من طرف الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمنهما الغذائي وخلق الثروة, مع إبراز القدرات الموجودة في كلا البلدين وفرص التعاون والشراكة لبلوغ الأهداف المسطرة.

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