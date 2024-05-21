-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مشاورات جزائرية موريتانية لتطويير التعازون الفلاحي

الشروق أونلاين
  • 72
  • 0
مشاورات جزائرية موريتانية لتطويير التعازون الفلاحي

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الاثنين، لقاء ثنائيا مع وزير الفلاحة الموريتاني، أمم بيباته أحماه الله، في مقر الوزارة الجزائرية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، “علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات، وآفاق تعزيزها لاسيما في الفلاحة والصناعة بتبادل التجارب والخبرات”.

كما تطرق الوزيران إلى استراتيجيات التنمية المتبعة من طرف الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمنهما الغذائي وخلق الثروة, مع إبراز القدرات الموجودة في كلا البلدين وفرص التعاون والشراكة لبلوغ الأهداف المسطرة.

مقالات ذات صلة
بإجراءات صارمة… هذه كيفيات التأكّد من منتجات “حلال” المستوردة

بإجراءات صارمة… هذه كيفيات التأكّد من منتجات “حلال” المستوردة

5 طرازات لسيارات “جي تور” وهذه أسعارها

5 طرازات لسيارات “جي تور” وهذه أسعارها

وزير الفلاحة يقدّم 3 أرقام حول مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الجزائري

وزير الفلاحة يقدّم 3 أرقام حول مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الجزائري

إرادة في بناء شراكات اقتصادية أكثر كثافة بين الجزائر وبولونيا

إرادة في بناء شراكات اقتصادية أكثر كثافة بين الجزائر وبولونيا

هذا جديد مجمع سوناطراك وشريكه “إيني” الإيطالي

هذا جديد مجمع سوناطراك وشريكه “إيني” الإيطالي

إطلاق مشروع جديد في الصناعات الدوائية

إطلاق مشروع جديد في الصناعات الدوائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد