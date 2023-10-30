مشاورات عربية لعقد قمة طارئة حول غزة

بطلب من محمود عباس

تجري الدول العربية مشاورات بشأن الإعداد لقمة طارئة حول العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة. بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إن “مشاورات مكثفة تجري حاليا بشأن الإعداد لقمة عربية طارئة لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة”.

“وينتظر أن توفر هذه القمة الطارئة، زخما واضحا للموقف العربي والدولي بشأن الوضع في فلسطين”، حسب المتحدث.

وستبقى جامعة الدول العربية، على اتصال مع كافة القوى، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. لوقف عدوانه على قطاع غزة”، يضيف رشدي.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت الماضي، إلى عقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية، لبحث العدوان الصهيوني المستمرّ على قطاع غزة.

وقال عباس، خلال ترؤسه في رام الله، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:”أدعو قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة، لوقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا الفلسطيني”.

وجاء في حديث عباس:“كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني؟ وكيف يمكن السكوت على قصف المستشفيات؟ وكيف يمكن السكوت على هذا التدمير الوحشي”.

قبل أن يضيف:”إنني أطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل، لوقف شلال الدم الفلسطيني. وأدعو شعبنا في هذه اللحظات إلى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود”.