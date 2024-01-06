“مشاورات معمّقة” بين عطاف وبلينكن حول الوضع في غزة وقضية الصحراء الغربية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد كانت هذه المكالمة “فرصة لتبادل وجهات النظر، وإجراء مشاورات معمّقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر”.

ومن بين المسائل التي تناولتها المحادثات بين الطرفين “تلك المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر”.

كما تناول الحديث “الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس صيغة الدولتين”.

“إلى جانب قضية الصحراء الغربية، وتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة”، يضيف البيان.