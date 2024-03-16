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رياضة

مشجعون يعتدون على نجم لاتسيو أمام ابنه وزوجته

عمر سلامي
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مشجعون يعتدون على نجم لاتسيو أمام ابنه وزوجته
أرشيف
تشيرو إيموبيلي

تعرّض قائد لاتسيو الإيطالي، تشيرو إيموبيلي للدفع والإهانة من قِبل أنصار نادي العاصمة، الغاضبين بسبب الأزمة التي يمر بها فريقهم.

وأوضح محامو تشيرو إيموبيلي، أن اللاعب وزوجته جيسيكا وابنه ماتيا، البالغ أربع سنوات، تعرضوا لاعتداء لفظي وجسدي من قِبل مجموعة من الأشخاص أمام مدرسة ابنهم، دون تحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة.

وقالت الصحف الإيطالية بأن الدولي الإيطالي، قد تعرض للدفع وهو في طريقه إلى مدرسة ابنه، كما تعرضت زوجته للإهانة بمفردها الخميس في شوارع روما.

وأضاف البيان: “كل هذا، للأسف، يأتي بعد التحريض على الكراهية، الذي يشجعه جزء من الصحافة والصحفيين عبر شبكاتهم الاجتماعية، الذين ينشرون دوافع الكراهية ضد تشيرو إيموبيلي، وينقلون حقائق لا تتوافق مع الواقع”.

وتابع “بعد هذه الحادثة، طلب اللاعب من محاميه اليوم الجمعة بدء إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن هذا التشهير”، لا سيما فيما يتعلق بالمقالات التي تشير بشكل مبطن إلى مسؤولية إيموبيلي عن استقالة المدرب ماوريتسيو ساري من منصبه منتصف الأسبوع.

وأوضح: “إن مثل هذه التصريحات التشهيرية خطيرة، وبالتالي تضر بصورته المهنية والشخصية، وسيتم عرضها على القاضي المختص”.

وخلص البيان إلى أن “التحريض على الكراهية، خاصة دون مبرر، جريمة يجب أن يعاقب عليها”.

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