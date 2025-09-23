مشجع مؤيد لفلسطين يتسبب في تغريم برشلونة.. ما الذي حدث؟

يواجه فريق برشلونة الاسباني غرامة مالية بعد اقتحام مشجع لملعب يوهان كرويف خلال مباراة ضد خيتافي، رافعا علم فلسطين أمام دهشة اللاعبين والحكام والأنصار.

ففي الدقيقة 62، اقتحم مشجع لبرشلونة أرض الملعب رافعًا علم فلسطين دعمًا لغزة، وتوقفت المباراة حتى أخرجته قوات الأمن.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، ستعاقب رابطة الدوري الإسباني برشلونة على اقتحام المناصر أرض الملعب، وليس بسبب العلم الفلسطيني.

وستستند الغرامة إلى تقرير الحكم “دي بورغوس”، الذي خلص إلى أن المشجع لم يتدخل في المباراة، حيث سجل برشلونة هدفه في تلك اللحظة.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” أن الأندية الإسبانية التي ترفع جماهيرها أعلامًا فلسطينية في المدرجات لن تُعاقب، معتبرًا ذلك عملاً من أعمال حرية التعبير والتضامن المنطقي ضد الإبادة الجماعية في غزة.

على سبيل المثال، رفع مشجعو أتلتيك بلباو الأعلام الفلسطينية في ملعب سان ماميس خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم معاقبتهم أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس اقتراحًا بمنع الأندية والمنتخبات الوطنية الإسرائيلية من المشاركة بسبب المجازر في غزة، ومن المتوقع التصويت عليه خلال الساعات القليلة القادمة، وفقا لما ذكره موقع fanzword.