مشرفو التربية يهددون بالإضراب في الدخول المدرسي

في حال عدم التعاطي الإيجابي مع مقترحات النقابة

لوّح مشرفو التربية بالثانويات والمتوسطات بالعودة إلى الإضراب الوطني أثناء الدخول المدرسي المقبل ومقاطعة الأعمال الإدارية والوقفات الاحتجاجية.

وقالت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين أنه “تلبية لدعوة وزير التربية، شارك الأمين العام الوطني في اللقاء الإعلامي ليوم الخميس 01 سبتمبر 2022 الذي خصص لصالح ممثلي النقابات المعتمدة وتمحور حول الدخول المدرسي وملف القانون الأساسي الخاص”.

وأوضحت النقابة في بيان لها، “أن الأمين العام للوزارة نوّه في مستهل لقائه إلى أن ما تقترحه اللجنة التقنية لا يلبي الحد الأدنى من المطالب، مشددا على أن الحوار مرحب به وهو السبيل الأمثل لمقاربة الملفات المهنية والاجتماعية لمنتسبي السلك ومن خلاله يمكن الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتضمن دخولا مدرسيا هادئا”.

وأشارت النقابة في البيان، تحصلت عليه “الشروق”، أن مسؤولها أكد هو الآخر على أهمية تمديد عمل اللجنة التقنية لمدة 3 أسابيع، لدراسة تحفظات واعتراضات النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين بخصوص مشروع النصوص القانونية الخاصة بسلك الإشراف التربوي في مشروع القانون الأساسي الخاص.

وأكدت النقابة أنه “ما لم نلمس التعاطي الإيجابي مع مقترحات النقابة المسلمة إلى الوزارة والفصل النهائي في ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال بتمكينهم من الرتبة القاعدية، تبقى الحركة الاحتجاجية مستمرة، متمثلة في مقاطعة الأعمال الإدارية والإضراب عند دخول التلاميذ، إلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام ملحقة الوزارة بالعناصر”.

وأشارت النقابة للعديد من المطالب أهمها اعتماد شهادة ليسانس شهادة للتوظيف بصفة مشرف التربية وبالتصنيف 12 عند إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص والفصل النهائي في ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال مساعد للتربية ومساعد رئيسي للتربية واستعجال الإعلان الرسمي لتاريخ إجراء الامتحان المهني لترقيتهم وتمكينهم من الرتبة القاعدية مشرف التربية قبل صدور القانون الأساسي الخاص مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية باعتماد الشهادات الجامعية القبلية والبعدية والأقدمية العامة في سلكي المساعدين والمشرفين التربويين للإدماج في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.

كما طالبت ذات النقابة بإلغاء شرط الانحدار وضمان مسار الترقية إلى الرتب الأعلى التي يحددها القانون الأساسي الخاص وأيضا معالجة ملف المدمجين بصفة مشرف التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة بما يتوافق وأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 19-336.