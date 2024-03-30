مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية.. طبيب روسي يحذّر!

حذّر طبيب روسي من تناول الأدوية مع مشروبات أخرى غير الماء لقدرتها على التأثير في فعاليتها وبالتالي حصول الضرر.

وأكد خبراء الأدوية أن تناول الأدوية مع العصائر أو المشروبات الغازية أو الشاى باللبن من أحد العادات الخاطئة التى تؤثر على الأدوية ومفعولها، وأعتاد عليها البعض خاصة فى الإفطار فى رمضان، مؤكدين أن الماء فقط هو الأفضل لتناول الدواء دون أى تأثير عليه، أو حدوث تفاعلات بين الأطعمة أو المشروبات التى يتناولها المريض مع الدواء دون علم بتأثيرها على العلاج.

في هذا السياق كشف الدكتور أندريه دوروخوف الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة الروسية للعلوم التقنية، أن الأدوية يجب تناولها مع الماء فقط، حسب ما أورد موقع روسيا اليوم.

وأوضح أنه يجب تناول الأدوية مع ماء بدرجة حرارة الغرفة لأن المشروبات الأخرى يمكن أن تقلل أو على العكس تعزز تأثير الدواء، ما سيؤثر في الحالتين سلبا على الصحة.

يقول دوروخوف: “يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والتانين (العفص). وبما أن بعض المكونات عند تفاعلها مع العفص تؤدي إلى تشكيل مواد غير قابلة للذوبان ولا يتم امتصاصها في الدم. أي أن الدواء سيخرج من الجسم بكل بساطة دون أن يأتي بأي فائدة”.

ووفقا له، فإن عصير الغريب فروت لا يتوافق مع العديد من الأدوية، كما أن عصير الأناناس والعنب يمكن أن يتسببا في ارتفاع مستوى ضغط الدم عند تناول المنشطات النفسية، وعصير الطماطم يقلل من التأثير أدوية السلفوناميدات المضاد للبكتيريا. والمشروبات الغازية تهيج بطانة المعدة وتقلل من فعالية الأدوية.

ويشير دوروخوف، إلى أن الحليب لا يصلح أيضا لتناول الأدوية، لأنه يمنع امتصاص المضادات الحيوية المختلفة، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأوميبرازول، وأدوية الغدة الدرقية. كما لا ينصح أبدا بتناول الأودية مع الكحول.