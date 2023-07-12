مشروعان تجاريان لِرونالدو

أعلن نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن إطلاقه مشروع تجاري وانخراطه في آخر.

يأتي هذا بِالموازاة مع ارتداء المهاجم رونالدو (38 سنة) زيّ نادي النصر السعودي.

وشيدّ ابن جزيرة ماديرا البرتغالية شركة لِإنتاج المياه المعدنية، حيث تحمل القارورة البلاستيكية اسم “URSU9”.

فضلا عن ذلك، بات رونالدو مُساهما في منصّة التجارة الإلكترونية “كرونو 24″، التي تعتني بِبيع وشراء الساعات الفاخرة. ويقع مقرّها في مدينة كالسروه الألمانية.

وأبدى رونالدو إعجابه بِهواية جمع الساعات الفاخرة، وأشار إلى امتلاكه منها ما قيمته 6.5 مليون دولار.

وقبل هذَين المشروعَين، استثمر كريستيانو رونالدو في القطاع السياحي، حيث يمتلك سلسلة من الفنادق.