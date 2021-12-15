مشروعان لصيانة وبناء سفن الصيد البحري بميناء القالة

أقرّت الحكومة، الأربعاء، مشروعين استثماريين لصيانة وبناء سفن الصيد البحري بميناء القالة الجديد.

ونقلت الإذاعة الوطنية، أن القرار جاء بعد أن قامت لجنة وزارية مشتركة لقطاعات الداخلية والصيد والنقل والصناعة بدراسة ومتابعة طلبات الراغبين في الاستثمار في مجال صيانة وبناء سفن الصيد البحري.

وكشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف عمار زواوي العايش، عن توفر مساحتين عقاريتين على مستوى الميناء الجديد بالقالة تمّ وضعها أمام الراغبين في تطوير شعبة بناء وتصليح وصيانة السفن، كما يتم التحضير لخلق منطقة نشاط أخرى خارج الميناء ستكون مخصصة لتربية المائيات والتي ستفتح آفاقًا واعدة في الإنتاج السمكي ودعم السوق المحلية.