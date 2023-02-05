مشروعا غار جبيلات والفوسفات المدمج في اجتماع تنسقي لوزارتي الطاقة والأشغال العمومية

عقد كل من وزيري الطاقة والأشغال العمومية، السبت، اجتماعا تنسيقيا حول مشروع الفوسفات المدمج ومشروع استغلال منجم الحديد لغار جبيلات.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فقد ترأس الاجتماع محمد عرقاب، رفقة وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، وبحضور المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع “اسمدال”، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية.

الاجتماع التنسيقي جرى حول مشاريع المنشآت والبنى القاعدية ذات الصلة بمشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة بولاية تبسة، ومشروع استغلال منجم الحديد لغار جبيلات بولاية تندوف.

وتم، خلال اللقاء، تقديم عرض حول مشروع الفوسفات المدمج (PPI) ، والذي يُعتبر أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.

وسيشمل المشروع تطوير واستغلال منجم الفوسفات بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس.

إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة، حيث تركزت المناقشات حول ملفات النقل بالسكك الحديدية، تأهيلاها وتطويرها، وكذا التموين بالمياه اللازمة وغيرها. يضيف البيان

كما تم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشاريع الهياكل القاعدية المتعلقة بمشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات، بولاية تندوف، لاسيما ما تعلق بالقاعدة الصناعية التي ستنشأ، على مستوى ولاية بشار.

وستتكفل القاعدة الصناعية بعملية معالجة وتحويل الحديد الخام المستخرج من غار جبيلات إلى مواد نصف مصنعة، وكذا طريقة نقلها من خلال إنجاز مشروع مد خط السكة الحديدية الرابط بين منجم غار جبيلات بولاية تندوف وولاية بشار.

الاجتماع ناقش كذلك مختلف المراحل الاستثمارية التي سيمر بها هذا المشروع الاستراتيجي ومستلزماته من بنى تحتية وتوفير المياه. يؤكد المصدر ذاته.