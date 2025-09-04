-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مشروع أكاديمية للملكية الفكرية لتكوين وكلاء متخصصين

محمد فاسي
  • 167
  • 0
مشروع أكاديمية للملكية الفكرية لتكوين وكلاء متخصصين
كمال بداري Kamel Baddari
جانب من الاستقبال

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس الأربعاء، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، حيث ناقش الطرفان آفاق تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توسيع نشر سياسة الملكية الفكرية داخل المؤسسات الجامعية، والتحضير لإنشاء أكاديمية للملكية الفكرية تُعنى بتكوين وكلاء متخصصين في هذا المجال.

كما اتفق الجانبان على العمل من أجل إرساء قواعد التكوين في مجال الملكية الفكرية لفائدة الأسرة الجامعية، إلى جانب إنشاء مراكز للتحويل التكنولوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

مقالات ذات صلة
الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

لكل عملية تفوق 200 مليون.. الأحجار الكريمة تحت المجهر!

لكل عملية تفوق 200 مليون.. الأحجار الكريمة تحت المجهر!

مدارس تعليم السياقة تحت المجهر!

مدارس تعليم السياقة تحت المجهر!

عطاف يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

عطاف يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 32 ولاية

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 32 ولاية

الحبس المؤقت لـ3 متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في العجلات

الحبس المؤقت لـ3 متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في العجلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد