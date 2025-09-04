مشروع أكاديمية للملكية الفكرية لتكوين وكلاء متخصصين

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس الأربعاء، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، حيث ناقش الطرفان آفاق تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توسيع نشر سياسة الملكية الفكرية داخل المؤسسات الجامعية، والتحضير لإنشاء أكاديمية للملكية الفكرية تُعنى بتكوين وكلاء متخصصين في هذا المجال.

كما اتفق الجانبان على العمل من أجل إرساء قواعد التكوين في مجال الملكية الفكرية لفائدة الأسرة الجامعية، إلى جانب إنشاء مراكز للتحويل التكنولوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي.