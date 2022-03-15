مشروع ألعاب إلكترونية لتعريف الأطفال بأبطال الثورة التحريرية

تحدّث وزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة صباح الثلاثاء. عن مشروع لإنجاز “ألعاب إلكترونية موجّهة للأطفال، تجسّد أبطال الجزائر ورموزها”.

قال الوزير ربيقة في حديث لإذاعة “جيل أف أم” العمومية:” يتمّ العمل على إعداد عدّة مشاريع لإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مرقمنة حول تاريخ الجزائر بين 1830 و1960″.

وأضاف ربيقة يقول:”هناك توجّه عام للقطاع نحو إنجاز مشاريع رقمية أخرى مثل المتحف الرقمي. إلى جانب رقمنة المعالم التذكارية”.

قبل أن يتابع:”كما أن انجاز ألعاب إلكترونية موجّهة للأطفال. تجسّد أبطال الجزائر ورموزها، يمثل أحد اهتماماتنا من أجل الافتخار بهؤلاء الأبطال والرموز وترسيخ بطولاتهم لدى الناشئة “.