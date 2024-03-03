مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.. هذا ما أكده عرقاب

أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بلغ أشواطا كبيرة، حيث لم يتبق سوى إنجاز 1800 كلم من أصل 4000 كلم، وهي توجد الآن محل دراسات تقنية.

وأوضح عرقاب في ندوة صحفية في ختام أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن “المشروع الممتد عبر 4 آلاف كلم, من أبوجا إلى غاية الساحل الجزائري لتصدير الغاز النايجيري، عرف إنجاز عدة مقاطع، ولم يتبق سوى 100 كلم على مستوى نيجيريا، و1000 كلم على مستوى النيجر, و700 كلم على مستوى الجزائر، أي ما يعادل 1800 كلم”.

كما أشار الوزير, في ذات السياق, إلى أهمية الاجتماع الذي عقده مع وزير الموارد النايجيري على هامش القمة، حيث تم التأكيد على “ضرورة تفعيل كل الوسائل لإعادة المشروع بعد التأخر المسجل، لافتا إلى أن بعث هذا المشروع يشكل نقطة إجماع بين الدول الثلاثة.

وفي هذا الإطار، يجري التنسيق مع النيجر ونيجيريا لاستكمال الدراسات التقنية الضرورية قبل إنجاز المقاطع المتبقية.