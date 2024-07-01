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اقتصاد
بطاقة تخزين تقدر ب 01 مليون قنطار

مشروع إنجاز أول صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب

الشروق أونلاين
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مشروع إنجاز أول صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد شرفة، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز أول صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب بطاقة تخزين تقدر ب 01 مليون قنطار في ولاية معسكر.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار البرنامج الوطني، المتضمن انجاز 30 صومعة بمعدل صومعة في كل ولاية، إضافة إلى 350 مركز جواري للتخزين، بحيث ستستفيد ولاية معسكر من 9 مراكز جوارية مما سيرفع قدرات الولاية إلى 2,5 مليون قنطار.

وفي كلمة للصحافة الوطنية، ذكّر الوزير شرفة، بالاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتعزيز قدرات التخزين لتصل إلى 9 ملايين طن بدخول هذه المنشآت حيز الخدمة.

وبخصوص برنامج ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلك، أعلن شرفةن عن شروع المتعاملين المعنيين بهذه العملية في تكوين المخزون الوطني لثلاث منتجات اساسية، ويتعلق الامر بمادة البطاطا والبصل والثوم، مع ادراج تحفيزات جديدة في هذا الشأن.

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