مشروع إنجاز صومعة لتخزين الحبوب بقدرة استيعاب 100 ألف طن

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الثلاثاء، يوسف شرفة، على وضع حجر الأساس لانجاز مشروع صومعة لتخزين الحبوب، في ولاية البليدة، بطاقة استيعابية تصل إلى 01 مليون قنطار، حيث سيخصص جزء منها لتخزين المحاصيل الآتية من ولايات الجنوب.

ويعدّ هذا لمشروع الاستراتيجي الهام، ثاني مشروع بعد صومعة معسكر، ومن أصل 30 صومعة سيتم انجازها عبر 30 ولاية جزائرية، وذلك بالموازات مع الجهود التي تقوم بها الوزارة الوصية لرفع الانتاج الوطني من الحبوب، لا سيما القمح الصلب واللين.

ومنذ سنوات باشرت الجزائر اجراءات صارمة لتوسيع قدراتها الاستيعابية لمادة الحبوب، من خلال انجاز صوامع تخزين وفضاءات تخزينية اخرى، لحماية المنتج الوطني من التلف.

وخلال زيارة العمل التي قادته الى ولاية البليدة، أشرف الوزير شرفة، على تدشين المقر الجهوي للتعاون الفلاحي بالبليدة.