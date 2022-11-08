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نقابة الناشرين تكشف:

مشروع اتفاق مع الأتراك لترجمة الأعمال التاريخية حول الحقبة العثمانية بالجزائر

زهية منصر
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مشروع اتفاق مع الأتراك لترجمة الأعمال التاريخية حول الحقبة العثمانية بالجزائر
أرشيف
أحمد ماضي

انتهت مشاركة نقابة الناشرين الجزائريين، في فعاليات المؤتمر السادس لاتحاد الناشرين العرب، إلى جملة من الاتفاقيات مع عدد من الاتحادات العربية، ترمي جمعيها إلى توزيع الكتاب الجزائري في العالم العربي، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء العرب في مجال الناشر.
أوضح بيان صادر عن نقابة الناشرين، موقع باسم الرئيس أحمد ماضي، أن مشاركة النقابة في مؤتمر الناشرين العرب السادس، الذي عقد على هامش معرض الشارقة للكتاب، انتهى إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع اتحاد الناشرين المصريين، على تثبيت مشاركة النقابة دوريا في معرض القاهرة للكتاب. والعمل على توزيع الكتاب الجزائري في مصر. وهو نفس الاتفاق، الذي وقع مع كل من دار العبكان السعودية واتحاد الناشرين السوريين والأردنيين والإماراتيين.. وهذا، بهدف توزيع الكتاب الجزائري في العالم العربي، والعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع الناشرين العرب.
من جهة أخرى، أوضح بيان النقابة أنه تم توقيع اتفاق مع جمعية الناشرين الأتراك، تقضي بالبدء في ترجمة الأعمال التاريخية التي تتناول تاريخ الجزائر وخاصة الحقبة العثمانية من خلال “استغلال الأرشيف التركي المتعلق بالجزائر”.. وفي الإطار ذاته، قال البيان إن النقابة اتفقت على مواصلة الاتصالات بين النقابة واتحادات الناشرين العرب، وبحث إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة لخدمة الثقافة العربية.

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