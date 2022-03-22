مشروع استثماري جزائري صيني لانتاج الفوسفات بقيمة 7 مليارات دولار

وقع كل من مجمع اسميدال التابع لشركة سوناطراك، ومجمع مناجم الجزائر، الثلاثاء، على اتفاقية شراكة مع شركتين صينيتين لانشاء شركة مختلطة، مختصة في انتاج الفوسفات بقيمة 7 مليارات دولار.

وحسب بيان لأسميدال فقد تم التوقيع على إتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، بغية الشروع في الأنشطة الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج (PPI).

وأطلق على الشركة التي سيكون للجزائر فيها نسبة 56 بالمائة من رأس مال، مقابل 44 بالمئة للشركات الصينية تسمية “الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة”، المشار إليها اختصارا بـ “ACFC”.

وأكد البيان أن مشروع الفوسفات المدمج، الذي يمثل استثمارا يقدر بحوالي سبعة 7 مليارات دولار أمريكي، يعتبر أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.

وسيشمل المشروع حسب المصدر ذاته، تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة.

وتستهدف الشركة انتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويًا، كما سيوفر ما يقارب 12 ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و حوالي 000 6 منصب عمل مباشر و000 24 منصب شغل غير مباشر في مرحلة الاستغلال.