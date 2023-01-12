مشروع استثماري فلاحي تركي ضخم بولاية أدرار

أطلقت شركة تركية مشروعا استثماريا ضخما في المجال الفلاحي بالجزائر، بعد استفادتها من محيط زراعي تقدر مساحته بـ 4000 هكتار بولاية أدرار.

وقامت سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أوزدمير أقطاش رفقة ممثلين عن الشركة التركية Sarl Dunaysır Şirketi بزيارة إلى ولاية أدرار للوقوف على المشروع، حيث كان في استقبالها والي الولاية العربي بهلول، حسب ما أفاد به بيان للولاية.

وتقوم شركة “صارل دونايصر” التابعة لمجموعة “داكينسان” التركية، في إطار مشروعها الزراعي، بإنتاج القمح والشعير والبرسيم والعدس في مزرعتها الممتدة على مساحة 4 آلاف هكتار بولاية أدرار.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال حقي كالاش أوغلو، مدير الشركة التركية، إن مشروعهم بدأ العام الماضي كخطوة تجريبية، إلى أن تحوّل إلى مشروع احترافي بحلول 2023، مشيرا إلى أنه تم زراعة 60 ألف شجرة على مساحة قدرها 420 هكتار.

وتهدف الشركة التركية، حسب المصدر ذاته، إلى زرع 3 آلاف هكتار إضافي، وإنتاج الفواكه على مساحة 300 هكتار، إضافة إلى تخصيص 4 هكتارات لإنتاج الخضار في دفيئات احترافية.

ولا تقتصر أهداف “صارل دونايصر” التركية على الزراعة فقط، بل تشمل الثروة الحيوانية، إذ بدأت بتربية المواشي في مسعى لتطوير المشروع، بحسب “كالاش أوغلو”.

وحول سبب اختيار جنوب الجزائر لتنفيذ مشروعهم، قال “كالاش أوغلو” إن المنطقة تتميز بانخفاض التكلفة ووفرة موارد الطاقة واليد العاملة، إلى جانب سهولة الوصول إلى المياه الجوفية.