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الجزائر

مشروع استراتيجي لدعم القطاع الفلاحي في المدية

عادل.ف
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مشروع استراتيجي لدعم القطاع الفلاحي في المدية

 كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، توجه الحكومة لاطلاق مشروع استراتيجي، من شأنه دعم القطاع الفلاحي في ولاية المدية.

وفي زيارة قادته الى ولاية المدية، استمع خلاله لواقع الموارد المائية في الولاية، أكد دربال، على اطلاق مشروع لتصفية المياه المستعملة في بلدية بني سليمان، بهدف توفير مياه السقي للفلاحين وحماية البيئة من التلوثات، مفيدا بأن تجسيد هذه المحطة سيكون خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

وطالب الوزير دربال، مسؤولي القطاع المائي في الولاية، الى ضرورة الاسراع في تجسيد المشاريع  ذات الصلة في مواعيدها المحددة، وعدم الاكتفاء بفريق عمل واحد والتوجه الى اعتماد فريقين 16 ساعة من أصل 24، بهدف الاسراع في تجسيد المشروع وتسليمه.

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