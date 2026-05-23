مشروع الخط المنجمي الشرقي: هذا ما أمر به جلاوي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم السبت 23 ماي، جلسة عمل لتقييم وضعية تقدم الأشغال ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة بخصوص تقدم مشروع إنجاز الخط المنجمي الشرقي في مقطعه الرابط بين بوشقوف ودريعة على مسافة 121 كلم.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، وبعد أن تم تقديم عرض مفصل حول تقدم الأشغال على مستوى مختلف الورشات المكونة للمقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة، أسدى جلاوي جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت أساساً حول “تعبئة وتجنيد الإمكانيات المادية والبشرية الإضافية من أجل رفع وتيرة الإنجاز”، و”تمديد ساعات العمل إلى الفترة الليلية لضمان تسريع وتيرة الأشغال”، و”ضرورة احترام التعهدات والالتزامات التعاقدية من طرف جميع المتدخلين”، كذلك “برمجة زيارة ميدانية اضافية للمشروع في الأيام القليلة المقبلة”، إضافة إلى “مضاعفة الجهود وتكثيف وتيرة الإنجاز مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة.”

وجرت الجلسة بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية واطاراتها، والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، ومكاتب الدراسات والمتابعة، إلى جانب المديرين العامين للشركتين الصينيتين: شركة الطرق والجسور، والشركة الصينية للإنشاءات الهندسية للسكك الحديدية.