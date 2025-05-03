مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا بكابل بحري

أنهت حفر 8 آبار جديدة للمحروقات خلال 2024... وثيقة لـ"إيني" تؤكد:

كشفت وثيقة الحصيلة المالية السنوية لشركة الطاقة الإيطالية “إيني” لسنة 2024، والتي اطلعت عليها “الشروق”، عن تأكيد وجود مشروع ضخم لربط الجزائر بإيطاليا عبر كابل كهربائي بحري، يتم من خلاله نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة نحو أوروبا، في خطوة جديدة تعكس الأهمية المتزايدة للشراكة الطاقوية بين الجزائر وروما.

وحسب ما ورد في الحصيلة، التي نشرت قبل أيام، فإن المشروع يهدف إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة داخل الجزائر، ثم نقلها إلى إيطاليا عبر كابل بحري مباشر، ليعاد تسويقها في السوق الأوروبية، ما يعكس دور الجزائر المستقبلي كمصدر للكهرباء النظيفة إلى القارة العجوز.

ويعكس تضمين هذا المشروع في أهم وثيقة مالية لعملاق الطاقة الايطالية، وهي الحصيلة المالية السنوية، أن الأمور وصلت مرحلة الجدية بخصوص هذه المبادرة لنقل فائض الطاقة الكهربائية، المنتج في مجمله من مصادر متجددة (محطات شمسية كهروضوئية)، ما يعني ان تجسيد المشروع قد صار مسألة وقت وتفاهمات بسيطة فقط.

وعلى صعيد تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج، أكدت الوثيقة أن “إيني” أنجزت خلال سنة 2024 حفر 7 آبار جديدة للمحروقات في امتياز “بركين الشمالي”، إضافة إلى بئر ثامن في امتياز “بركين الجنوبي”، ضمن برنامج لتحسين وتوسيع الإنتاج الوطني من المحروقات.

كما تم استكمال مشروع “ROD Debottlenecking” الذي رفع من قدرات معالجة الغاز في المنشآت القائمة، إلى جانب انطلاق أشغال بناء محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 10 ميغاواط في حقل BRN (الكتلة 403)، مكملة للمحطة التي دخلت الخدمة سنة 2020 بنفس القدرة، وتتم حاليا دراسة مشروع محطة أخرى بقدرة 12 ميغاواط في حقل MLE بالكتلة 405b..

وتكشف الوثيقة ذاتها، أن واردات الغاز الطبيعي لشركة “إيني” الإيطالية خلال سنة 2024، أن الجزائر حافظت على موقعها كأول مزوّد للشركة من حيث الكميات، رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالسنة السابقة.

وحسب الأرقام التي تضمنتها وثيقة الحصيلة المالية للشركة، واطّلعت عليها “الشروق”، بلغت واردات “إيني” من الغاز الجزائري – بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال (GNL) – نحو 10.70 مليار متر مكعب، متقدمة على جميع الدول الأخرى المزوّدة، متبوعة بالنرويج بـ6.88 مليار متر مكعب، وروسيا بـ6.19 مليار متر مكعب.

ورغم أن الكمية المستوردة من الجزائر سجلت انخفاضا قدره 1.36 مليار متر مكعب مقارنة بـ2023، أي بنسبة 11.3 بالمائة، إلا أن الجزائر بقيت في طليعة موردي “إيني”، متفوقة على روسيا وقطر وليبيا وإندونيسيا.

وتظهر البيانات أن الواردات من الجزائر تمثل ركيزة أساسية في تزويد السوق الإيطالية بالغاز، في وقت بلغت فيه الكميات المخصصة مباشرة لإيطاليا حوالي 7.66 مليار متر مكعب خلال 2024، بزيادة لافتة قدرها 34.2 بالمائة مقارنة بـ2023.