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مشروع الفوسفات المدمج محور لقاء عرقاب مع شركة صينية

الشروق أونلاين
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مشروع الفوسفات المدمج محور لقاء عرقاب مع شركة صينية
ح.م
جانب من اللفاء

وقف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على مستجدات ملف الشراكة مع الشركة الصينية الوطنية المحدودة للهندسة الكيميائية “CNCEC”.

وجاء هذا خلال استقبال  عرقاب، الثلاثاء، وفدا عن الشركة الصينية الوطنية المحدودة للهندسة الكيميائية “CNCEC “، بقيادة نائب رئيس الشركة، هو اكسيان غونغ.

وقد شكل اللقاء فرصة للوقوف على مستجدات ملف الشراكة بين المجمع الصيني، من خلال فروعه، من جهة، ومجمع سوناطراك، أسمدال ومجمع مناجم الجزائر، من جهة أخرى، في مشروع الفوسفات المدمج (PPI)، ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالمشروع.

وأشار الوزير، على أهمية هذا المشروع، من خلال سوناطراك، مناجم الجزائر، وأسمدال، في تثمين الموارد المعدنية الخلاقة للثروة وكذا في توفير الحاجيات من المواد الأولية، والتي تدخل في مختلف الصناعات خاصة التحويلية وذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا، والتكوين.

للإشارة، جرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع أسمدال، وكذا إطارات من الوزارة.

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