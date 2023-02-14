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الجزائر

مشروع القانون الأساسي للفنان: شروط خاصة بالأجور والمكافآت الممنوحة للفنانين

الشروق أونلاين
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مشروع القانون الأساسي للفنان: شروط خاصة بالأجور والمكافآت الممنوحة للفنانين
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون

سيتضمن القانون الأساسي للفنان، تدابير تسمح بتحسين الوضع المهني والاجتماعي والاقتصادي للفنانين في الجزائر، حسب ما تطرق إليه اجتماع لوزيرة القطاع صورية مولوجي مع اللجنة المكلّفة بإعداد القانون.

وحسب بيان للوزارة، فإن الغرض من سنّ هذا القانون هو:

تحسين الوضع المهني، الاجتماعي، والاقتصادي للفنان. عن طريق تحديد حقوقه وواجباته، وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية له، من تدابير متعلقة بالتدريب والتعليم، الضمان الاجتماعي، الشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني (المكافأة)، الضرائب، وحرية الإبداع والتعبير. بغية التشجيع على إستمرارية الابداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية.

وشكرت الوزيرة أعضاء اللجنة على “التقدم الذي يعرفه إنجاز مسودة هذا القانون. ودعتهم إلى مضاعفة الجهود للخروج بمقترحات وتدابير قانونية تستجيب لتطلعات الفنّان الجزائري”.

وأسدت الوزيرة مولوجي في نهاية هذا الإجتماع، تعليمات “بالاستمرار في عقد مثل هذه اللّقاءات بشكل دوري وفي كل أسبوع. تحسبًا لإنجاز الورقة الأولية للمشروع التمهيدي للقانون في غضون ثلاثة أشهر”، يضيف البيان.

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