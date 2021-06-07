مشروع القانون التمهيدي للفنان قريبا على طاولة الحكومة

توزيع أولى بطاقات الفنانين الثلاثاء.. محمد ساري يكشف:

كشف رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون محمد ساري أنه سيتم توزيع أولى البطاقة الوطنية للفنان يوم 8 جوان تزامنا مع إحياء الوطني للفنان. وتأتي هذه الخطوة، حسب ساري، في إطار الإجراءات التي باشرتها الوزارة لرقمنة الإدارة الثقافية.

وكشف ساري الإثنين، في تصريحات إعلامية على هامش اليوم الأيام الوطنية للكتاب أن مشروع القانون التمهيدي للفنان هو حاليا قيد الدراسة قبل رفعه للأمانة العامة للحكومة.

وقال ساري إن دراسة المشروع مرت بمراحل وعرفت مناقشات مهنية قبل رفعه للوزارة الوصية، وأرجع المتحدث التأخر الذي عرفه المشروع إلى الأزمة الصحية التي فرضت حظرا على النشاط الثقافي.

وذكر المتحدث بالمرسوم التنفيذي المتعلق بالجانب الآخر للقانون الأساسي للفنان الخاص بالعقد وعلاقات العمل في الوسط المهني والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية.

وأشار ساري انه يتم حاليا دراسة ومناقشة إدراج الإشكاليات المتعلقة فئة التقنين والقائمين على إدارة الأعمال الفنية وكيفية حصولهم على بطاقة الفنان لتكون ضمن القانون الأساسي للفنان حيث يتكفل النص بانشغالات الفنانين بمختلف فئاتهم.

وكان المرسوم الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية قد فصل في كيفية تنظيم علاقات العمل بين مختلف فئات الفنان وبين جهة العمل وفق عقود واضحة، وبإمكان هذا المرسوم أن يضع حدا للتلاعب بحقوق الفنان واستغلالهم، ومن شانه أيضا أن يفرض الاحترام والنظام في قطاع طالما سادته الفوضى وتلاعبات المنتجين.