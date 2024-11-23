-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
النص سيساهم في تحسين السوق والرفع من جاذبيتها... بوزنادة:

مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة

ك. ل
  • 104
  • 0
مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة
ح.م
رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة

أعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، السبت بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون السوق المالي الجديد يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية، مشيرا إلى أن النص سيساهم في تحسين هذه السوق والرفع من جاذبيتها.
وفي تصريح لـ”وأج”، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أوضح بوزنادة أن “مشروع قانون السوق المالي الجديد هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية”، مؤكدا أنه “سيشمل إصلاحات هامة لاسيما في مجال الصكوك الإسلامية وإدراج المالية الخضراء وتكريس شركات التأمين كوسطاء في عمليات البورصة”، وبالتالي سيساهم في “تحسين السوق المالي في الجزائر والرفع من جاذبيته”، ويتعلق الأمر بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، وتحويله إلى قانون جديد.
وبالمناسبة، ذكر المسؤول بأن سوق البورصة في الجزائر يشهد حاليا “قفزة نوعية” كالتي شهدها عند إنشائها، وهذا راجع إلى “الإرادة السياسية الرشيدة للسلطات العليا”، حيث تم تحقيق نمو كبير لاسيما بعد دخول القرض الشعبي الجزائري البورصة، وبعد التحفيزات العديدة التي تضمنها النظام الجديد المسير لـ”كوسوب”.
وتعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حاليا، حسب رئيسها، على تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لدى المواطنين والشركات، خاصة أن البورصة تعد مفهوما جديدا نسبيا على الجزائريين.
ويهدف المؤتمر، المنظم من طرف اللجنة برعاية وزير المالية، إلى استكشاف آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي، حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي من الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذا من صندوق النقد العربي، لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية، وتبادل الخبرات والمعارف.
وشهد الحدث مجموعة ثرية من الأنشطة والعروض والجلسات المستديرة والمداخلات، بمشاركة خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط افريقيا وصندوق النقد العربي.

مقالات ذات صلة
هذا ما صرّح به الوزير بوخاري عقب اجتماع العمل المخصص للصادرات

هذا ما صرّح به الوزير بوخاري عقب اجتماع العمل المخصص للصادرات

اجتماع مهم مع الرئيس تبون حول الصادرات خارج المحروقات

اجتماع مهم مع الرئيس تبون حول الصادرات خارج المحروقات

لماذا يعزف بعض الجزائريين عن الدفع الإلكتروني!

لماذا يعزف بعض الجزائريين عن الدفع الإلكتروني!

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري

افتتاح الطبعة الـ20 للصالون الدولي للأشغال العمومية بالجزائر بهدا التاريخ 

افتتاح الطبعة الـ20 للصالون الدولي للأشغال العمومية بالجزائر بهدا التاريخ 

إطلاق بوابة إلكترونية للسوق المالية في الجزائر

إطلاق بوابة إلكترونية للسوق المالية في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد