مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة

النص سيساهم في تحسين السوق والرفع من جاذبيتها... بوزنادة:

أعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، السبت بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون السوق المالي الجديد يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية، مشيرا إلى أن النص سيساهم في تحسين هذه السوق والرفع من جاذبيتها.

وفي تصريح لـ”وأج”، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أوضح بوزنادة أن “مشروع قانون السوق المالي الجديد هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية”، مؤكدا أنه “سيشمل إصلاحات هامة لاسيما في مجال الصكوك الإسلامية وإدراج المالية الخضراء وتكريس شركات التأمين كوسطاء في عمليات البورصة”، وبالتالي سيساهم في “تحسين السوق المالي في الجزائر والرفع من جاذبيته”، ويتعلق الأمر بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، وتحويله إلى قانون جديد.

وبالمناسبة، ذكر المسؤول بأن سوق البورصة في الجزائر يشهد حاليا “قفزة نوعية” كالتي شهدها عند إنشائها، وهذا راجع إلى “الإرادة السياسية الرشيدة للسلطات العليا”، حيث تم تحقيق نمو كبير لاسيما بعد دخول القرض الشعبي الجزائري البورصة، وبعد التحفيزات العديدة التي تضمنها النظام الجديد المسير لـ”كوسوب”.

وتعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حاليا، حسب رئيسها، على تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لدى المواطنين والشركات، خاصة أن البورصة تعد مفهوما جديدا نسبيا على الجزائريين.

ويهدف المؤتمر، المنظم من طرف اللجنة برعاية وزير المالية، إلى استكشاف آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي، حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي من الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذا من صندوق النقد العربي، لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية، وتبادل الخبرات والمعارف.

وشهد الحدث مجموعة ثرية من الأنشطة والعروض والجلسات المستديرة والمداخلات، بمشاركة خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط افريقيا وصندوق النقد العربي.