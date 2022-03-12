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اقتصاد

مشروع تصدير الكهرباء نحو اسبانيا وايطاليا.. سونلغاز توضح

الشروق أونلاين
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مشروع تصدير الكهرباء نحو اسبانيا وايطاليا.. سونلغاز توضح
ح.م
جانب من لقاء المدير العام لسونلغاز مع اطارات المؤسسة

كشف مجمع سونلغاز ، عن عقد اجتماع خصّص لمناقشة جديد مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا.   

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أن الاجتماع تم بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال وقدّمت فيه المديرية التنفيذية للإستراتيجية والاستشراف على مستوى سونلغاز، عرضا حول المشروع، وذلك بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في الشركة.

كما كشفت المؤسسة في بيان لها، السبت، أنه ليس من صلاحيات سونلغاز الكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص والوزراة الوصية هي المخولة الوحيدة بذلك.

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التعليقات
1
  • شمالي

    ولماذا لا نصدر لهذه الدول أي ايطاليا واسبانيا السيارات ووسائل الأشغال العمومية وأجهزة الاعلام الآلي و البواخر ... وكذلك بعض المواد الغذائية كالبطاطا والزيت والقمح الصلب ...التي تنتج محليا لتحرير اقتصادنا من التبعية للمحروقات

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