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رياضة
من المقرر أن يتم طي الملف قبل نهاية السنة

مشروع تعديل القوانين يدخل مرحلته النهائية

ع. ع
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مشروع تعديل القوانين يدخل مرحلته النهائية

دخل مشروع تعديل قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة مرحلته النهائية حسبما أوضحه، بيان الهيئة الاتحادية.

ومن بين الملفات العديدة التي تمت دراستها من طرف المكتب الفدرالي للفاف خلال اجتماعه القانوني لشهر نوفمبر، ذلك المتعلق بتعديل قوانين الفاف مع قوانين الفيفا.

وأوضح نفس المصدر، أنه من المقرر أن يتم طي هذا الملف قبل نهائي السنة الجارية، مثلما أعلن عنه رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة، جهيد زفيزف خلال انتخابه يوم 7 جويلية الماضي. وتطلب صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-309 المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 14-330 بتاريخ 27 نوفمبر 2014 المحدد لإجراءات تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا القانون الأساسي، مهلة جديدة من أجلب تكييف مشروع القوانين مع النص الجديد.و قدم الأمين العام للفاف، منير دبيشي، وضعية مفصلة عن هذا الملف في الأشهر الماضية، وكذا العمل المنجز بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة. وتختم الفاف بيانها بأنه تم إرسال النسخة الأخيرة للقوانين المعدلة مرفوقة بتقرير مرحلي للفيفا، من أجل دراسة هذا المشروع قبل المصادقة النهائية عليه خلال الجمعية العامة الطارئة”.

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