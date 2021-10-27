مشروع توأمة بين مستشفيات جزائرية وتركية

كشفت سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور ازدمير كوكتاش عن تنظيم لقاءات تشاورية مع وزارة الصحة تحضيرا لعملية التوأمة بين المستشفيات التركية والجزائرية مستقبلا.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مساء الثلاثاء لسفيرة تركيا بالجزائر، حيث تباحث الطرفان أفاق التعاون الثنائي في مجال الصحة و سبل تعزيزها بين البلدين.

واقترحت السفيرة تحضير توقيع على برنامج عمل ومذكرة تفاهم تحدد الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تجسيد مشاريع الشراكة الممكن تنفيذها بين البلدين بالإرتكاز عن زيارات متبادلة للأطباء قريبا، قصد تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.

كما دعت ازدمير إلى تنظيم لقاءات تشاورية تحضيرا لعملية التوأمة بين المستشفيات التركية والجزائرية مستقبلا .

من جانبه،أكد بن بوزيد على أهمية توسيع مجال التعاون والشراكة الجزائرية–التركية، مشيدا بالمستوى الذي وصل إليه الطب في تركيا سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بعملية التكفل بالمرضى.