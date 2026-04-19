مشروع جديدٌ للقرن في الجزائر

دخول خط السكة الحديدية العاصمة - تنمراست حيز الخدمة نهاية 2028:

الرئيس تبون يأمر بتصدير فوسفات بلاد الحدبة مع نهاية مارس 2027

تقوية الشراكة الجزائرية-الصينية في بناء وتوسيع وتجريف الموانئ

تحضير مخطط تسيير جديد لقطاع المياه لتحقيق أمن مائي طويل المدى

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أن خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة-الأغواط-غرداية-المنيعة-إن صالح وصولا إلى تنمراست، سيدخل حيز الخدمة نهاية سنة 2028.

وشدد رئيس الجمهورية على أن هذا المشروع هو المشروع الجديد للقرن ولا يقل أهمية عن مشروع غار اجبيلات.

كما كشف أن الجزائر ستشرع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة نهاية مارس 2027 وهذا بعد استكمال الخط المنجمي الشرقي لبلاد الحدبة-واد الكبريت-عنابة.

وذكّر رئيس الجمهورية المجلس ووزير القطاع، بأن المخطط الاقتصادي للجزائر، للمرحلة الحالية والقادمة هي جعل قطاع المناجم قطاعا حيويا مُدرا للثروة، من جهة ومُحرّكا لإحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات.

وكلّف الوزير الجديد بالعمل على بلوغ الجزائر مرحلة تصدير الفوسفات، خلال شهر مارس 2027 على أقصى تقدير، كأسمى الأهداف الاقتصادية حاليا في القطاع، لاسيّما مع انتهاء أشغال الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة (مارس 2027).

كما أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري، لأشغال إنشاء وحدات معالجة المادة الأولية، لمنجم الفوسفات ببلاد الحدبة، بالموازاة مع استغلال المنجم، مع الشروع الفوري في تشييد مخازن مادتي اليوريا والأمونياك، وفق المعايير التقنية الدولية، كونهما يخضعان لشروط تخزين خاصة، وفق بيان لمصالح رئاسة الجمهورية.

وبالنسبة لقطاع الري، كلف رئيس الجمهورية الوزير الجديد بتحضير مخطط تسيير جديد لقطاع المياه الحيوي، بما يضمن الارتقاء به لتحقيق أمن مائي طويل المدى، كهدف سامِ ضمن برنامج رئيس الجمهورية، مع تجديد وتحيين نظام اليقظة في القطاع ليكون فعّالا وناجعا، قادرا على تقديم التشخيص والحلول في آن واحد، وبالسرعة القصوى أمام أيّ طارئ، ليبلغ القطاع مستوى طموح مواطنينا خدمة لهم.

وبخصوص الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، فقد أمر رئيس الجمهورية بتقوية وتعزيز الشراكة الجزائرية – الصينية، في مجال بناء وتوسيع وتجريف الموانئ لبناء الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة، الذي ستنتهي به الأشغال نهاية مارس 2027.

وفي عرض حول إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وجّه الرئيس بدراسة جدوى استحداث كتابة دولة مكلفة بالطاقات المتجددة ضمن الهيكلة الجديدة لتسيير القطاع، كم حيّا مجددا المجهودات المبذولة، من قبل عمال وإطارات شركة سونالغاز.

وفي قطاع التربية الوطنية، وعقب عرض للتحضيرات الجارية للامتحانات المدرسية الرسمية الخاصة بشهادتي البيام والبكالوريا، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لمضمون عرض الوزير.

وبشأن عرض حول تعبئة الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة، ثمّن رئيس الجمهورية التنامي الإيجابي لدور الشباب في القطاع الاقتصادي وإدارة الأعمال وبعض القطاعات الأخرى، داعيا إلى مواصلة هذه المسيرة في دعم البناء الوطني، والتي يرافقها وعي متزايد للشباب في هذه المهمة النبيلة، مع ضرورة تشجيع الشباب، بمن فيهم العنصر النسوي، بفتح المجال أمامهم للوصول إلى أعلى المهام، في مختلف القطاعات، وهو شرف كبير تحظى وتعتز به الجزائر المنتصرة.

للإشارة، فقد استهل رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء، بتهنئة وزيرة الثقافة والفنون، على مجهوداتها المبذولة لإنجاح زيارة البابا ليون بولاية عنابة، كما هنأ الوزيرين الجديدين في قطاعي المناجم والري، على تبوئهما منصبيهما، ومُسديا التوجيهات ومحددا لهما الأولويات.