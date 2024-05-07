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الجزائر

مشروع جديد بمعايير عالمية

ع.ف
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مشروع جديد بمعايير عالمية

 شرعت وزارة النقل، في أولى خطواتها نحو إنجاز محطة نقل للمسافرين بالسكك الحديدية على مستوى محطة “آغا” في الجزائر العاصمة، بمعايير عالمية حديثة تليق بمكانة الجزائر.

وفي إطار تجسيد هذا المشروع، عقد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، أمس الإثنين، والمدير العام للصندوق الوطني للإستثمار، كمال منصوري، إجتماعا تقنية لتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع.

ووفقا لبيان نشرته “أس أن تي أف” عبر معرفاتها الرسمية، فقد تم تقديم عرض تقني مفصّل حول المشروع، الذي يتضمن استحداث محطة قطار جديدة بمقاييس عالمية، وعدة مرافق ومنشآت حيوية، منها مركز تجاري وفندق فاخر وبرج إداري وموقف بعدة طوابق وساحات وحدائق للترفيه، إضافة إلى فضاءات مفتوحة مباشرة على الواجهة البحرية لميناء الجزائر.

وتطمح الشركة، وفقا لذات المصدر، في أن يساهم هذا الصرح المعماري الضخم، في إحياء النشاط السياحي والاقتصادي والاجتماعي في العاصمة، كما سيمكّن زواره من الولوج إلى فضاءات تجارية ورقمية وسياحية وخدماتية متجانسة ومتكاملة مع الخدمة العمومية للنقل بالسكك الحديدية.

ويندرج المشروع في إطار مخطط تهيئة الواجهة البحرية لمدينه الجزائر، وإعادة تهيئة وتجديد الهياكل القاعدية والمرافق العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

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