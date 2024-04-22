مشروع جديد للطاقة الشمسية في الجزائر

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على وضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 80 ميغاواط، المتواجدة بمنطقة سطح الديب ببلدية أولاد جلال.

ووفق بيان الوزارة الوصية، ستقوم المجموعة الصينية “سي دبليو إي” (CWE-HXCC-YRED)، بانجاز هذه المحطة خلال فترة زمنية تقدّر بـ 10 أشهر، حيث سيسمح هذا المشروع، بتحفيز صناعة الطاقة الشمسية بالوطن وخلق 500 منصب عمل خلال مرحلة الانشاء وعشرة مناصب لمحطة الطاقة، كما ستتضمن هذه المحطة المتربعة على مساحة 160 هكتار، 08 حقول فرعية كهروضوئية و137956 من ألواح الطاقة الشمسية الكهرضوئية والهياكل الداعمة المشروع.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 2000 ميغاواط، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن، ويتعلق الامر بكل من بشار والمسيلة وبرج بوعريريج وباتنة والأغواط وغرداية وتيارت والوادي وتقرت والمغير وبسكرة وأولاد جلال).