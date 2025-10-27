-- -- -- / -- -- --
الجزائر

مشروع جديد يعزز حركة النقل نحو مطار البيض

مشروع جديد يعزز حركة النقل نحو مطار البيض
ح.م

في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل التي قادته إلى ولاية البيض، أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الإثنين، على تدشين مشروع إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 111 المؤدي إلى مطار الولاية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن الطريق الذي يمتد على مسافة 23 كم، بهدف إلى تحسين الوصول إلى المطار وتسهيل حركة النقل والتنقل على مستوى هذا المحور الهام.

من جهة أخرى، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول القطاع بالولاية، حيث تم استعراض المشاريع المنجزة والجارية إنجازها، وكذا الآفاق المستقبلية لتطوير البنى التحتية.

وبالمناسبة، أسدى جلاوي تعليمات تقضي بإيفاد لجنة من الوزارة إلى ذات الولاية من أجل متابعة الأشغال بالتفصيل مع وضع مخطط عمل وتحديد الإجراءات اللازمة اتخاذها لإعادة بعث المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها.

