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الجزائر

مشروع جديد يمس مطار غرداية

الشروق أونلاين
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مشروع جديد يمس مطار غرداية

 أمر وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، إجراء دراسات حول إمكانية إعادة تهيئة وتوسعة مطار، مفدي زكرياء النوميرات، في ولاية غرداية، حتى يسمح باستقبال السياح الاجانب بشكل لائق.

واجرى الوزير زهانة، زهانة، رفقة والي ولاية غرداية، عبد الله أبي نوار، والوفد المرافق لهما، جولة تفقدية للمطار الذي سيكون منطلقا لحجاج غرداية والمنيعة هذا العام.

وشملت هذه الجولة التفقدية، مختلف المرافق على مستوى هذه المنشأة، على غرار منطقة معالجة وتحويل الأمتعة وشبابيك التوجيه والمراقبة ومختلف إجراءات العبور وظروف الإستقبال والتكفل بحجاجنا الميامين، إضافة إلى معاينة برج المراقبة ومرافقه التابع للملاحة الجوية وإستمع لشروحات حول أنظمة العمل به.

وطالب الوزير زهانة، بتقليص مدة المعالجة الخاصة بالحجاج والتكفل الأمثل بهم، مع توفير جميع الإمكانيات والتنسيق مع جميع الفاعلين لإنجاح موسم الحج

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