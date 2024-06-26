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اقتصاد

مشروع جزائري تركي جديد في قطاع المناجم

الشروق أونلاين
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مشروع جزائري تركي جديد في قطاع المناجم

 عقد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمسية الثلاثاء في الجزائر العاصمة، لقاء تشاوريا مع وزيرة الأسرة والخدمات الإجتماعية لجمهورية تركيا، ماهينور أوزدمير غوكتاش، التي رافقت نائب الرئيس، التركي جودت يلماز، خلال زيارته للجزائر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، أكد الطرفان الجزائري والتركي، على أهمية إنشاء شركة مشتركة في مجال البحث والاستغلال المنجمي”، نظرا للقدرات المنجية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر وفي مختلف المجالات.

كما تطرق الجانبان، “للمحادثات الجارية بين مجمع سوناطراك وشركة توسيالي للحديد والصلب، لتعزيز التعاون في مجال تطوير الهيدروجين، وبين سوناطراك والشركة التركية TPAO وبوتاس في مجال المحروقات”.

للإشارة، تعد الجزائري شريكا مهما لتركيا في مجال الطاقة، من خلال تصدير النفط والغاز، إلى جانب انجاز مشاريع استثمارية واعدة على غرار مشروع “بولي بروبلين” بين “سوناطراك” و “رينيسانس هولدنغ” في مدينة جيهان التركية.

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