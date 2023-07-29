مشروع جزائري صيني لإنتاج بلورات الأنسولين بباتنة

أشرف وسيم قويدري، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال رفقة وفد شركة صينية رائدة في مجال صناعة بلورات الأنسولين، على جلسة عمل، الجمعة، بالوحدة التجارية للشرق، خصصت لمعاينة الأرضية العقارية التي ستسمح بإنجاز وحدة إنتاج البلورات المستخدمة في صناعة الأنسولين، تجسيدا لبنود اتفاقية تم التوقيع عليها بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والشريك الصيني خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي اختيار وحدة صيدال باتنة للمشروع، لامتلاكها هياكل وبنية تحتية باعتبارها قطبا تجاريا يمون 17 ولاية شرق البلاد، بمختلف المنتجات الدوائية، ولحيازتها لعقار شاسع يمتد على 67.000 متر مربع، بينها 3000 متر مربع ستخصص للمصنع الرئيسي لإنتاج بلورات الأنسولين، تساوقا مع رغبة الوزارة في استغلال هذه البنية الجاهزة، حيث كان وزير القطاع وعد الوحدة بتحويل صيدال باتنة لقطب صناعي نظرا للإمكانات المتوفرة، داعيا الإطارات والموظفين والعمال للاستعداد للخطوة المرتقبة.

وبحسب معلومات، فإن أشغال الورشة ستنطلق في غضون أسابيع، فيما ينتظر أن تنتهي الأشغال في حدود سنة ونصف، للشروع بعدها في إنتاج المواد الصيدلانية الداخلة في صناعة الأنسولين، وعلمت “الشروق” بأن منتجات صيدال باتنة ستزود كلا من مجمع قسنطينة والسوق الوطنية بما فيها المؤسسات الخاصة، إلى جانب تصدير كميات منها لبلدان إفريقية وشرق أوسطية.

طاهر حليسي