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رياضة

مشروع سلسلة رسوم متحرّكة حول ميسي

الشروق الرياضي
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مشروع سلسلة رسوم متحرّكة حول ميسي
ح.م

تعتزم شركة أمريكية مُختصّة إطلاق سلسلة رسوم متحرّكة، حول النّجم الأرجنتيني وأحسن لاعب في العالم لِسنة 2022 ليونيل ميسي.

وستتولّى شركة “سوني للترفيه الموسيقي” إنتاج هذه السلسة، كما ذكرته صحيفة “ديدلاين” الأمريكية، الخميس. التي أضافت أن الرّسوم المتحرّكة تتضمّن طفلا صغيرا يرمز إلى “ميسي”، يُواجه تحدّيات كبيرة أثناء طفولته.

ونقل المصدر على لسان قائد منتخب الأرجنتين البالغ من العمر 35 سنة، قوله: “منذ طفولتي، لَطالما أحببت مسلسلات الرّسوم المتحرّكة، وأبنائي الصغار من كبار المعجبين بِشخصيات الرّسوم المتحرّكة. أن تكون قادرا على المشاركة في مشروع للرّسوم المتحرّكة يجعلني سعيدا، لِأنّه يحقّق أحد أحلامي”.

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