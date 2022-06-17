مشروع “سولار 1000” يتأجل مرة أخرى

تحديد آجال إيداع العروض خلال أسبوع

أعلنت شركة “شمس” عن تأجيل موعد تقديم عروض مشروع “سولار 1000” إلى وقت لاحق سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل، وهو مشروع إنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

ووفق ما نشرته الشركة الجزائرية للطاقة المتجددة “شمس”، بناء على طلب المستثمرين الأجانب والمحليين المشاركين في مناقصة مشروع سولار 1000، الراغبين في تعميق دراساتهم المالية والتقنية، ومن أجل ضمان جميع شروط المشروع ذي الطابع الاستراتيجي، تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض إلى تاريخ لاحق والذي سيبلّغ في الأسبوع المقبل.

وسبق وأن كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو، عن المكاسب التي سيحققها مشروع سولار 1000 ميغاواط للجزائر، والذي ستحتضنه الولايات الخمس من الجنوب الكبير وهي الاغواط وورقلة وتقرت والوادي وبشار، وهي مرحلة أولى ضمن مخطط انجاز 15 ألف ميغاواط والذي سيمتد لاحقا إلى باقي ولايات الوطن خصوصا الجنوب الكبير، مصرّحا “سيتم إنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضويية في 5 ولايات جنوبية، وذات قدرة كهربائية تتراوح بين 50 و300 ميغاواط”.