مشروع صيني خيالي خاص بالانترنت

كشفت وكالات انباء صينية، عن سعي بيكين من خلال شركات التكنولوجيا لديها إلى تطوير الجيل الخامس من الانترنت، ليصل إلى مستوى 5.5G، وذلك بالتعاون مع شركتي هواوي و تشاينا يونيكورن.

وتعمل الصين من خلال هذا الجيل الجديد، على بلوغ مستويات فائقة من السرعة والأداء، إذ تصل سرعة نقل البيانات إلى 10 غيغابت في الثانية، مقارنة بـ1 غيغابت في الثانية بالجيل الخامس 5G. كما سيتم خفض معدلات التأخير في نقل البيانات بشكل ملحوظ، مع تحسين كبير في أداء شبكات إنترنت الأشياء IoT، مما سيساهم في رفع كفاءة خطوط الإنتاج الصناعية.

ويعد الانتشار الواسع لشبكات الجيل الخامس إلى مستوى قارب 60 من المائة خصوصا في الصين، سببا رئيسيا في رغبة الصين بتطوير هذا المجال أكثر، ما يساعدها في تطوير اقتصادها اكثر وتجاوز عتبة 20 ألف مليار دولار امريكي سنويا من ناتجها المحلي.