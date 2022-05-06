مشروع ضخم لاستكشاف هرم الجيزة الأكبر بالأشعة الكونية

يستعد فريق من الباحثين لإجراء مسح بالأشعة الكونية للهرم لأكبر في مصر، لاكتشاف ما يكمن داخل الفراغين الغامضين داخل “خوفو”.

وسيعتمد العلماء على أحدث التقنيات لمسح الهرم الأكبر، وفقا للورقة البحثية الجديدة، حيث سيتم استخدام عمليات مسح بالأشعة الكونية المتقدمة على شكل “ميونات” للنظر داخل الهيكل.

ويستخدم التصوير المقطعي “المون” الأشعة الكونية للميونات لتوليد صورة ثلاثية الأبعاد من خلال مادة أكثر سمكًا، وسيتم استخدام هذه التقنية للتغلغل بعمق في الهيكل والحصول على رؤية واضحة لما يكمن داخله.

وأوضح الباحثون أن المشروع الجديد سيشمل نظام تلسكوب أقوى 100 مرة من التكنولوجيا المستخدمة في عام 2017، حيث سوف يصور الميونات من جميع الزوايا تقريبًا وسينتج لأول مرة صورة مقطعية حقيقية لهذا الهيكل الكبير، وفق ما جاء في ورقة الباحثين.

وبسبب الحجم الكبير لأجهزة كشف “الميون”، توضح الورقة، أنه سيتم جمع معظم البيانات من الخارج وعلى طول قاعدة الهرم الأكبر وسيسمح هذا في الواقع للفريق بجمع البيانات من جميع الزوايا وربما التقاط حتى أصغر القطع الأثرية في الغرف المخفية، وفق ما جاء في مجلة “ديسكوفر”.

ويمكن لهذا المشروع أن يحل اللغز وراء الفراغات، إلا أنه لا يزال قيد العمل، حيث حصل الفريق مؤخرًا على موافقة من وزارة السياحة والآثار المصرية لإجراء عمليات المسح. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تمويل إضافي لبناء المعدات ووضعها بجانب الهرم الأكبر، الأمر الذي قد يستغرق عامين على الأقل في الوقت الحالي ، تبقى الأسئلة ، والإجابات مغلقة داخل الهرم الأكبر.