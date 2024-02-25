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الجزائر

مشروع ضخم لتطوير حقول الغاز في الجنوب الغربي

عادل.ف
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مشروع ضخم لتطوير حقول الغاز في الجنوب الغربي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أمس السبت، على وجود مشروع ضخم لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي للوطن،

وفي كلمة له، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فبراير بولاية تيميمون، كشف حشيشي، أن هذا المشروع سيساهم في رفع الانتاج بمايعادل 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، موزعة عبر مواقع حاسي باحمو، حاسي تيجران وحقل تينركوك.

وأكد المدير العام لسوناطراك، على أهمية هذا المشروع الغازي الكبير، والمندرج ضمن مشروع تطوير الحقول الغازية بمنطقة الجنوب الغربي للوطن.

وتعمل الجزائر منذ فترة على تطوير حقولها الغازية، لتوسيع انتاجها الوطني ومن ثمّ رفع صادراتها من هذه المادة الاستراتيجية نحو الخارج.

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