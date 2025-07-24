مشروع “طاقتي+” يحظى باهتمام ألماني

حظي مشروع “طاقتي+” باهتمام الجمعية الألمانية الفيدرالية لصناعة الطاقة الشمسية (BSW Solar)، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والفعالية الطاقوية.

وفي هذا الشأن استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، وفد عن الجمعية الألمانية.

وتضمّ الجمعية الألمانية أزيد من 1100 مؤسسة تنشط في مختلف مراحل سلسلة القيمة للطاقة الشمسية وتخزينها.

وتباحث ياسع مع المدير العام للشؤون الدولية، دافيد وادبوهل، فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقات المتجددة.

وتمّ استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الشراكة والاستثمار بين الشركات الجزائرية، لاسيما مجمع سونلغاز.

وناقش الطرفان إمكانيات توطين التصنيع المحلي لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية، والاستفادة من الخبرة الألمانية لدعم جهود نقل التكنولوجيا.

وتناقشا حول بناء القدرات والتكوين، اضافة إلى آفاق التعاون في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ونقل الكهرباء وربطها بالشبكات الذكية.

وتمّ التطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة في فيفري 2024 بين مجمع سونلغاز وجمعية BSW Solar،وهي مذكرة رمت إلى تعزيز القدرات الوطنية عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

وسيسمح هذا التبادل على المدى المتوسط بتصنيع وتكامل المعدات محلياً وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.

وأكّد ياسع أنّ هذا التعاون يندرج ضمن رؤية الجزائر الطاقوية الجديدة التي تضع الانتقال الطاقوي المستدام في صميم أولوياتها.

وتتطلع الجزائر للاستفادة من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها البلاد، ومن اليد العاملة المؤهلة والبنية التحتية المتوفرة.

وأبرز ياسع أهمية تبادل الخبرات مع الألمان، معتبراً “الجمعية الفيدرالية لصناعة الطاقة الشمسية شريكاً مثالياً لنقل أفضل الممارسات والتكنولوجيات”.

بدورهم، عبّر أعضاء الوفد الألماني عن “اهتمامهم البالغ بالسوق الجزائرية، التي يرون فيها فرصاً واعدة لإنشاء شراكات استراتيجية طويلة المدى.

يُشار إلى أنّ الجمعية الألمانية تلعب دوراً مهماً في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة الشمسية في ألمانيا وأوروبا.

وتساهم في دعم توسع الشركات الألمانية نحو الأسواق الدولية من خلال توفير التوجيه والمرافقة التقنية والمهنية.